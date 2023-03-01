"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 14:31

Названо идеальное время для занятий спортом с минимумом последствий

Nature: Тренировки утром и вечером опасны для сердца и сосудов

Лучше всего ходить в спортзал между полуднем и 17:00, так как физические занятия в это время благотворно влияют на сердце. Об этом пишет Nature, ссылаясь на китайских учёных из Гуандунского института сердечно-сосудистых заболеваний.

"По сравнению с утренней группой (с 05:00 до 11:00), полуденно-дневная (11:00–17:00) и смешанная временные группы, но не вечерняя (17:00–24:00), имеют более низкий риск смертности от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний. Это особенно видно среди пожилых людей, мужчин и людей с ранее существовавшими сердечно-сосудистыми заболеваниями", — говорится в исследовании.

Именно во второй половине дня тело хорошо восстанавливается после спортивной нагрузки, а значит, уменьшается риск ранней смерти и сердечных недугов, установили специалисты. При этом подчёркивается, что умеренная физическая активность допустима в любое время.

Опытный тренер рассказала, как привить любовь к тренировкам даже самым маленьким детям

Опытный тренер рассказала, как привить любовь к тренировкам даже самым маленьким детям

Ранее Лайф писал, что некоторые виды спорта не подходят людям, у которых есть предрасположенность к геморрою. Им следует исключить бодибилдинг, борьбу и рукопашный бой, тяжёлую атлетику, фигурное и роликовое катание, велосипед.

Обложка ©

Freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Здоровье
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров