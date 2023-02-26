Колопроктолог назвала 5 видов спорта, провоцирующих геморрой

Некоторые виды спорта не подходят людям, у которых есть предрасположенность к геморрою. Каких занятий лучше избегать и чем заменить их, рассказала в беседе с "Газетой.ru" врач-колопроктолог Анастасия Травникова.

"Исключите следующие вида спорта: бодибилдинг, борьбу и рукопашный бой, тяжёлую атлетику, фигурное и роликовое катание, велосипед", — подчеркнула специалист.

Травникова объяснила, что с этим заболеванием нежелательно напрягать зону прямой кишки и низ живота. Также важно, чтобы тренировки были регулярными и не вызывали перегрузки. По мнению врача, самыми безопасными по уровню риска развития геморроя видами спорта являются бег, плавание, пилатес, стретчинг, занятия на фитболе, степ-аэробика, подвижные игры, а также лечебная физическая культура.