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26 февраля, 15:21

Колопроктолог назвала 5 видов спорта, провоцирующих геморрой

Колопроктолог Травникова: Бодибилдинг, велосипед и фигурное катание повышают риск геморроя

<p>Обложка © <a href="https://ru.freepik.com/author/master1305" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik / master1305</a></p>

Обложка © Freepik / master1305

Некоторые виды спорта не подходят людям, у которых есть предрасположенность к геморрою. Каких занятий лучше избегать и чем заменить их, рассказала в беседе с "Газетой.ru" врач-колопроктолог Анастасия Травникова.

"Исключите следующие вида спорта: бодибилдинг, борьбу и рукопашный бой, тяжёлую атлетику, фигурное и роликовое катание, велосипед", — подчеркнула специалист.

Травникова объяснила, что с этим заболеванием нежелательно напрягать зону прямой кишки и низ живота. Также важно, чтобы тренировки были регулярными и не вызывали перегрузки. По мнению врача, самыми безопасными по уровню риска развития геморроя видами спорта являются бег, плавание, пилатес, стретчинг, занятия на фитболе, степ-аэробика, подвижные игры, а также лечебная физическая культура.

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Ранее ортопед Игнатов заявил, что походы в тренажёрный зал можно заменить занятиями на природе или дома. Чтобы поддерживать тело в тонусе, не нужно сходить с ума — достаточно стабильно тренироваться, напомнил врач.

Ирина Фальке
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