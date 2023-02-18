Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 01:16

Врач рассказал, чем можно заменить походы в тренажёрный зал

Ортопед Игнатов: Походы в тренажёрный зал можно заменить занятиями на природе или дома

Если мало двигаться, можно "заработать" лишние килограммы. Если это приведёт к ожирению, будет страдать костно-мышечная система, могут развиться разные заболевания. Как этого избежать, рассказал врач-ортопед Михаил Игнатов. Он пояснил, что достаточно стабильно тренироваться, а делать это можно и в домашних условиях.

Так, по его словам, дома можно выполнять отжимания, приседания, делать упражнения на мышцы пресса. Подходящие тренировочные программы можно найти в Интернете. Упражнения можно сделать более эффективными, приобретя гантели, гири, гимнастические мячи. По словам Игнатова, тренировкам достаточно уделять полчаса. Лучшее время для этого — утро, если физнагрузки не сильно выражены. Однако можно выполнять упражнения и вечером. Важно проводить такие занятия регулярно, лучше каждый день. Или как минимум два-три раза в неделю.

"В тёплое время года больше возможностей для тренировок на улице, можно ходить в ближайший парк и заниматься на турниках, на брусьях. Также позитивно на организм влияет плавание в открытых водоёмах. Зимой можно кататься на лыжах или коньках, ходить в бассейн", — добавил в интервью радио Sputnik Игнатов.

Он также посоветовал всем, у кого сидячая работа, регулярно вставать и разминаться. При восьмичасовой занятости это делать лучше ежечасно. А в обеденное время хорошо бы успевать не только поесть, но и прогуляться на улице, подышать свежим воздухом. Связываться с сотрудниками другого отдела лучше не по телефону, а лично, доходя до их рабочего места и обратно. Помогут сохранить тело в форме подъёмы по лестнице и "пробежки" за автобусом. Исключение — люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Тренер рассказал, от каких видов спорта лучше отказаться после 40 лет

Тренер рассказал, от каких видов спорта лучше отказаться после 40 лет

Ранее читателям Лайфа рассказали, почему необходимо отдавать детей заниматься художественной гимнастикой. Мастер спорта, основатель центра "Виват" Светлана Асабина привела семь причин.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • ЗОЖ
  • Физкультура
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров