Врач рассказал, чем можно заменить походы в тренажёрный зал

Если мало двигаться, можно "заработать" лишние килограммы. Если это приведёт к ожирению, будет страдать костно-мышечная система, могут развиться разные заболевания. Как этого избежать, рассказал врач-ортопед Михаил Игнатов. Он пояснил, что достаточно стабильно тренироваться, а делать это можно и в домашних условиях.

Так, по его словам, дома можно выполнять отжимания, приседания, делать упражнения на мышцы пресса. Подходящие тренировочные программы можно найти в Интернете. Упражнения можно сделать более эффективными, приобретя гантели, гири, гимнастические мячи. По словам Игнатова, тренировкам достаточно уделять полчаса. Лучшее время для этого — утро, если физнагрузки не сильно выражены. Однако можно выполнять упражнения и вечером. Важно проводить такие занятия регулярно, лучше каждый день. Или как минимум два-три раза в неделю.

"В тёплое время года больше возможностей для тренировок на улице, можно ходить в ближайший парк и заниматься на турниках, на брусьях. Также позитивно на организм влияет плавание в открытых водоёмах. Зимой можно кататься на лыжах или коньках, ходить в бассейн", — добавил в интервью радио Sputnik Игнатов.

Он также посоветовал всем, у кого сидячая работа, регулярно вставать и разминаться. При восьмичасовой занятости это делать лучше ежечасно. А в обеденное время хорошо бы успевать не только поесть, но и прогуляться на улице, подышать свежим воздухом. Связываться с сотрудниками другого отдела лучше не по телефону, а лично, доходя до их рабочего места и обратно. Помогут сохранить тело в форме подъёмы по лестнице и "пробежки" за автобусом. Исключение — люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.