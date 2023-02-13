Тренер рассказал, от каких видов спорта лучше отказаться после 40 лет

Неподготовленному человеку, которому уже больше 40 лет, не стоит заниматься некоторыми видами спорта, поскольку это может привести к необратимым последствиям. Подробнее об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал тренер по силовой подготовке и функциональному тренингу, автор портала "Бодибилдинг и фитнес" Виктор Колесников.

Эксперт объяснил, что риск для здоровья и жизни человека старше 40 лет увеличивается из-за таких факторов, как снижение синтеза гормонов, нарушение гормонального фона и обмена веществ, накопление хронических болезней, истощение костной ткани, а также вредные привычки и профессиональные деформации опорно-двигательного аппарата. По словам Колесникова, эти нарушения развиваются после 30 лет, а к 40 могут нанести существенный вред организму при физических нагрузках. Поэтому человек, далёкий от спорта, в таком возрасте должен отказаться от высокоинтенсивных тренировок и работы с большим весом.

"К таким спортивным дисциплинам можно отнести контактные виды спорта, например бокс и ММА, борьбу, кекусинкай. Также не подойдут после 40 лет экстремальные спортивные дисциплины, они могут привести к травмам тяжёлой степени и даже летальному исходу", — рассказал тренер.

Также после 40 лет не стоит заниматься хоккеем, регби и американским футболом, а ещё пауэрлифтингом, тяжёлой атлетикой. Опасными могут быть и такие функциональные тренировки, как кроссфит. При этом Колесников отметил, что эти рекомендации не являются жёстким требованием к исполнению, но к перечисленным видам спорта нужно относиться с осторожностью. Так, например, в случае с американским футболом следует постепенно увеличивать нагрузку и помнить о последствиях, вреде для здоровья. Особенно это касается тех, кто решил приобщиться к спорту после 40.

А лучшими вариантами физнагрузки в этом возрасте для мужчин тренер назвал футбол, баскетбол, велоспорт и бодибилдинг. Женщинам после сорока рекомендуется выбирать танцы. К универсальным видам спорта относятся теннис, плавание, пилатес, стретчинг и скандинавская ходьба.

"Выбор вида спорта требует индивидуального подхода: кому-то и в двадцать лет не под силу выполнить функциональные упражнения в интенсивном режиме, зато некоторые возрастные атлеты показывают изумительные результаты", — добавил Колесников.