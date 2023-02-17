Названы 7 причин отдать ребёнка в художественную гимнастику

Художественная гимнастика — один из самых изящных видов спорта, помогающий развить такие качества, как дисциплинированность, настойчивость, целеустремлённость. Мастер спорта, основатель центра художественной гимнастики "Виват" Светлана Асабина в беседе с Лайфом назвала семь причин отдать ребёнка именно в секцию этого вида спорта.

"Художественная гимнастика — это очень красивый и изящный вид спорта. Но за этой красотой прячется кропотливый труд, пот и слёзы. Гимнастика — один из ранних видов спорта. К нам приходят родители и приводят девочек от трёх лет. Первая причина отдать свою дочку на художественную гимнастику — это дисциплина. Спорт без дисциплины — это не спорт, а кружок танцев", — отметила Асабина.

Светлана Асабина (в центре) с сёстрами Диной и Ариной Авериными. © Фото предоставлено Лайфу

При этом, добавила собеседница Лайфа, затем эта дисциплинированность перерастёт в организованность. В качестве второй причины Асабина назвала то, что гимнастки в общеобразовательной школе отличаются от других детей. Они более сообразительные, самостоятельные, настойчивые, умеют работать в команде, общаться со сверстниками. "Если коротко, то могут позаботиться о себе сами за пределами родных стен дома", — подчеркнула мастер спорта.

Третьей причиной является то, что художественная гимнастика формирует у девочек целеустремлённость. Гимнастки всегда знают, чего они хотят добиться или выполнить на тренировке, соревнованиях, в жизни, считает Асабина. Кроме того, добавила собеседница Лайфа, в связи с тем, что в гимнастике всегда нужно учить разные упражнения (танцы) или элементы, у гимнасток хорошо развита память, координация движений, ловкость, чёткость действий, что помогает девочкам в обычной жизни.

"Я не могу пропустить такие качества, как грация, пластика, гибкость, которые прививаются ребёнку с детства тренером. В гимнастике без гибкости нечего делать, она вырабатывается тренировками, каждодневными растяжками", — отметила эксперт.

Помимо этого, гимнастика учит девочек выступать на публике, улыбаться, прививает вкус к красивым костюмам и макияжу, добавила Асабина.

"К последнему пункту я отнесу моё самое любимое качество в художественной гимнастике. Чтобы достичь звания КМС или МС в этом виде спорта, нужно прозаниматься 10–11 лет. То есть параллельно со школой у девочки появляется вторая жизнь — жизнь в спорте, новые знакомства, друзья, благоприятное общество для развития, кумиры и так далее", — сказала Асабина, добавив, что художественная гимнастика — наименее травмоопасный вид спорта.