Опытный тренер рассказала, как привить любовь к тренировкам даже самым маленьким детям

Прививать ребёнку любовь к спорту и тренировкам родителям стоит с самого рождения. Об этом в беседе с Лайфом рассказала мастер спорта, основательница Центра художественной гимнастики "Виват" Светлана Асабина. По её словам, от трёх месяцев до полутора лет взрослые могут на собственном примере демонстрировать малышу, что значит соблюдать режим дня, приучать его к базовым потребностям человека.

"Конечно же, режим дня у каждого малыша должен быть свой. С возрастом постепенно убавляются сны, появляется больше активностей, поэтому даже для самых маленьких можно практиковать массаж утром после умывания, прогулку на свежем воздухе. После дневного сна можно покатать дочку или сыночка на фитболе, а перед ночным сном — купание и расслабляющий массаж", — советует Светлана.

Для деток постарше — от полутора до трёх лет — роль родителя имеет колоссальное значение. Ребёнок видит отношение мамы и папы к окружающему миру, друзьям и близким, своему здоровью и образу жизни.

"В этот период времени мама и папа должны обучить малыша делать зарядку по утрам, читать книги, общаться со сверстниками, а также начать водить в спортивные секции. Это могут быть спортивные направления вначале в виде игровых действий и взаимодействия мамы и малыша", — объясняет собеседница Лайфа.

А вот уже с трёх-четырёх можно пробовать ребёнка отдавать в спорт и оставлять начинающего спортсмена без присутствия мамы на тренировке. На этом этапе важно помочь малышу найти общий язык с тренером, объяснить, что наставника обязательно нужно слушаться и выполнять поставленные задачи.

По словам Светланы Асабиной, с самыми маленькими спортсменами профессионалы работают по-особому, добавляя в процесс тренировки элементы игры. Задания будут звучать следующим образом — "прыгаем, как лягушки", "ходим, как медведи", "стоим, как цапли".

"Ребёнку будет комфортно в такой обстановке, он будет понимать, что тренер с ним на одной волне. Хорошо, если в конце тренировки последует активная игра, например в догонялки. После такого времяпрепровождения дети будут довольные выходить с тренировочного процесса", — отмечает наш эксперт.