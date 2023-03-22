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22 марта, 14:29

Альголог назвал два жирных минуса протеиновых батончиков

Альголог Тарасенко: В протеиновых батончиках кроме белка много сахара и консервантов

Несмотря на большое количество белка, которым славятся протеиновые батончики, в них содержится очень много сахара и консервантов. Чем лучше всего заменить популярный продукт, рассказала "Газете.ru" врач-альголог Мария Тараненко.

По словам медика, у протеиновых сладостей есть прекрасная альтернатива — чипсы из сушёных водорослей. Кроме того, они помогают восполнить дефицит йода и поддерживать иммунитет.

"Чипсы из сушёных водорослей хоть и не полностью утоляют голод, но служат заменой сладким перекусам", — отметила Тараненко.

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Ещё одним советом насчёт полезного перекуса при стрессе ранее поделилась диетолог Дианова. К этому лакомству можно добавить немного сыра с плесенью или любимый соус.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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