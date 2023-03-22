Найден идеальный при стрессе перекус без лишних калорий

Плюсы можно найти даже в привычке заедать стресс, для этого достаточно выбрать правильный перекус. В этом случае как нельзя лучше подойдёт, например, овощная нарезка, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

"В некоторых книгах по похудению говорится, что начинать есть в ресторане или на мероприятии лучше как раз с овощей. Я рекомендую в таких случаях нарезки — как антипасто у итальянцев, когда они нарезают разные свежие овощи, делают соус и макают овощи, пока ожидают основное блюдо, — посоветовала диетолог в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт отметила, что морковка, перец, огурец и сельдерей вкупе дают довольно вкусное сочетание, а также добавила, что овощные нарезки в стаканчиках различных производителей можно встретить даже в магазинах. Врач также заверила, что в этом случае не стоит бояться набрать лишние калории, ведь все овощи низкокалорийные. Кстати, к нарезанным овощам можно и самим приготовить соус, например сырный, для которого потребуется 20–30 граммов сыра с плесенью и 100–150 граммов греческого йогурта.

"В ресторанах очень часто там, где есть итальянская пицца, присутствует такое блюдо, как овощи с голубым сыром. Они кладут туда майонез. Это перебор. С греческим йогуртом будет намного лучше. Это получится не просто заедание стресса, а фактически правильный перекус", — резюмировала диетолог.