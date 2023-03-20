Врач назвала неочевидную причину переедания, о которой мало говорят

Пища является источником удовольствия, поэтому, если человек не получает от неё морального удовлетворения, ему, вероятно, захочется съесть что-то ещё. Об этом заявила врач – диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова. Она подчеркнула, что об этой теме говорят достаточно редко.

"Замечали ли вы, что если поели что-то невкусное или не то, что хочется, то нет ощущения полноценного насыщения? <...> Поэтому важно при выборе еды задавать себе вопрос, что я хочу", — отметила Комиссарова в телеграм-канале.

Также эксперт призвала не заставлять себя употреблять некоторые продукты только из-за того, что они более "зожные", чем остальные. Диетолог призвала есть то, что вкусно, составить список любимых блюд и включить их в рацион.