Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 марта, 15:43

Врач назвала неочевидную причину переедания, о которой мало говорят

Диетолог Комиссарова напомнила о важности морального удовлетворения от еды

Пища является источником удовольствия, поэтому, если человек не получает от неё морального удовлетворения, ему, вероятно, захочется съесть что-то ещё. Об этом заявила врач – диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова. Она подчеркнула, что об этой теме говорят достаточно редко.

"Замечали ли вы, что если поели что-то невкусное или не то, что хочется, то нет ощущения полноценного насыщения? <...> Поэтому важно при выборе еды задавать себе вопрос, что я хочу", — отметила Комиссарова в телеграм-канале.

Также эксперт призвала не заставлять себя употреблять некоторые продукты только из-за того, что они более "зожные", чем остальные. Диетолог призвала есть то, что вкусно, составить список любимых блюд и включить их в рацион.

Врач объяснила, как можно переедать и недоедать одновременно

Врач объяснила, как можно переедать и недоедать одновременно

Ранее доктор Мясников назвал газировку и куриное филе вредными для детей. Медик обратил внимание на то, что в сладком напитке очень много сахара.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров