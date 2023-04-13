Врач рассказала, чем можно вызвать осложнение аллергии на пыльцу

В апреле, когда зацветают орешник и берёза, начинается сезон поллиноза — аллергии на пыльцу растений, предупредила иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Она отметила, что от этого страдает до 20% жителей страны. По словам специалиста, в первую очередь зацветают кустарники, включая лещину. Потом в дело вступает берёза: реакция на её пыльцу — наиболее популярный вид аллергии в средней полосе, в том числе в Москве и Подмосковье. Деревья и кустарники заканчивают цвести приблизительно в середине или конце мая, так что период обострения может длиться порядка полутора месяцев. Позже начинают цвести луговые или злаковые травы. Это длится с июня до середины июля.

Врач предупредила, что поллиноз нужно лечить, иначе к нему может прибавиться перекрёстная аллергия на продукты питания. Это может произойти из-за того, что организм реагирует не только на сам аллерген, но и на другие вещества, которые похожи на него по строению. Так, например, при аллергии на пыльцу берёзы и орешника может развиться перекрёстная реакция на свежие груши, персики, сливы, яблоки и другие фрукты, имеющие косточку. Также при аллергии на пыльцу орешника может стать невозможным употребление всех орехов.

"Самое неприятное, что перекрёстная пищевая аллергия сохраняется круглый год. Кроме ингаляционных симптомов, таких как затруднённое дыхание, першение в горле, чихание, она может приводить и к более серьёзным последствиям в виде отёка горла, трахеи и даже анафилактического шока", — заявила Логина в интервью радио Sputnik.

Она напомнила, что приём антигистаминных препаратов снимает симптомы, но не лечит аллергию. То же относится и к кортикостероидам. Основная проблема кроется в нарушении функций иммунитета, так как защитные клетки, в частности лимфоциты, начинают воспринимать абсолютно безвредную пыльцу как тяжёлую вирусную патологию.