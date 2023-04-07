Россиянам рассказали, что будет, если не лечить аллергию
Врач Сивякова предупредила, что аллергия может перерасти в бронхиальную астму
В ряде российских регионов ожидается увеличение числа пациентов, которым потребуется помощь аллерголога. Как пояснила РИАМО врач-аллерголог Роза Сивякова, цветение в средней полосе ольхи, а в скором времени берёзы и дуба станет настоящим испытанием для людей, страдающих поллинозом (сезонное обострение аллергии).
Аллергикам не стоит дожидаться, когда появятся зуд, слезотечение, чихание и другие симптомы заболевания. Сивякова рекомендует им уже сейчас обратиться к специалисту, чтобы подтвердить диагноз и начать правильное лечение. Важно отметить, что только врач, назначив комплекс анализов, сможет отличить аллергию от похожих состояний, которые стали следствием других болезней. Заняться этим нужно обязательно, ведь аллергия способна перерасти в бронхиальную астму, предупреждает доктор.
Облегчить состояние больного поможет соблюдение простых правил. Среди них частая влажная уборка в доме, соблюдение диеты и исключение из рациона аллергенных продуктов, запрет на проветривание и прогулки в солнечную и ветреную погоду.
"На период цветения можно просто уехать в регион, где нет аллергена. Такой метод могут практиковать не все, но он очень помогает пережить сезон", — отмечает доктор.
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Ранее Лайф сообщал, что именно берёза оказалась самым опасным аллергеном ранней весны. Пыльца вызывает заложенность носа, выделения из него, раздражение, зуд, першение, кашель, на коже возникает покраснение, а в тяжёлых случаях развивается бронхиальная астма.
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