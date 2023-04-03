Берёза оказалась самым опасным аллергеном ранней весны

Весной у аллергиков обостряется реакция на пыльцу, купировать проблему можно грамотными действиями, а вот самолечение способно нанести вред. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" сказала аллерголог-иммунолог Надежда Логина.

В начале сезона начинают цвести орешина, лещина, ольха, берёза. Последняя — это самый распространённый аллерген для жителей средней полосы России, напомнила доктор. Реакция на это дерево проявляется особенно ярко, так как у берёзы специфическое строение молекул, из-за чего аллерген хорошо закрепляется в слизистой оболочке органов дыхания и трудно удаляется, уточнила медик.

Пыльца вызывает заложенность носа, выделения из него, раздражение, зуд, першение, кашель, на коже возникает покраснение, а в тяжёлых случаях развивается бронхиальная астма, продолжила Логина. Если не обратиться к врачу и гасить симптомы антигистаминными препаратами, то есть риск заработать перекрёстную пищевую аллергию.

"Перекрёстная пищевая аллергия проявляется круглый год и принимает более тяжёлые формы вплоть до отёка гортани и даже анафилактического шока", — заключила доктор.

Она подчеркнула, что сегодня можно вылечить все виды аллергии на пыльцу, а кардинальный вариант — переезд — поможет лишь в лёгких случаях, ведь если уже развилась перекрёстная пищевая аллергия, то её симптомы никуда не денутся.