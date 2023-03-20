Краснодарские медики рассказали, как отличить ОРВИ от аллергии

Симптомы ОРВИ очень схожи с признаками аллергии, а отличить один недуг от другого поможет анализ на специфический иммуноглобулин, который проводит только квалифицированный врач-аллерголог. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на краснодарских медиков. Специалисты рассказали, что в южном регионе уже в марте начинают цвести растения, которые мучают аллергиков. Особенный дискомфорт доставляют амброзия и абрикосы.

Разбрасывают пыльцу также сорняки, берёза, верба, дуб, клён, ясень и другие деревья. Чтобы неприятные симптомы не проявились, лучше избегать контакта с аллергенами, но если приступы всё же начались, то следует обратиться к врачу-аллергологу и не заниматься самолечением. Специалист индивидуально подберёт лекарства в зависимости от тяжести реакции.

Хорошим способом борьбы с аллергией также будет временный переезд подальше от её возбудителей, пишет издание. Например, некоторые семьи выбирают для этого курорты Балтийского моря.