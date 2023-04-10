Иммунолог объяснил, как отличить ОРВИ от аллергии по насморку

Весна приносит на улицы российских городов перепады температуры и цветение растений, из-за чего у многих людей возникает ринит. По словам аллерголога-иммунолога медицинской лаборатории "Инвитро-Урал" Анастасии Браун, его причины могут крыться как в аллергии, так и в простуде. В беседе с "Газетой.ру" она рассказала, как выявить точную причину насморка.

Так, его основными симптомами являются заложенность носа из-за выраженного отёка слизистой, обильные водянистые выделения, чихание и слабость. Причём все они характерны как для инфекционного ринита, возникающего при острых вирусных заболеваниях, так и для аллергического.

"При острых вирусных заболеваниях гистамин, раздражая нервно-вегетативные центры, способствует возникновению головных болей, слабости и насморка. В некоторых исследованиях было доказано, что уровень вырабатываемого тучными клетками гистамина повышается до значений, характерных для аллергических реакций. Поэтому основные симптомы чаще всего одинаковы", — рассказала она.

По словам Браун, понять причину ринита можно по его активности и проявлениям. Так, если человека беспокоят только зуд и чихание, а за окном вовсю бушует сезон цветения или он контактировал с возможными аллергенами, то ринит аллергический.

Если же пациент жалуется на повышение температуры либо выделения в течение нескольких дней становятся гуще и меняют цвет, то ринит вирусный. Также, добавила врач, причина может крыться в риносинусите с подключением бактериальной флоры.

"Если это аллергический зуд, то принимают антигистаминные препараты и сосудосуживающие капли или спреи. Так называемые топические деконгестанты. Но данными препаратами можно пользоваться не более трёх-пяти дней, так как при более долгом лечении слизистая носа становится зависима от сосудосуживающих капель и насморк может приобрести смешанный характер — медикаментозный и аллергический/неаллергический", — предупредила врач.

Специалист добавила, что в случае аллергической природы ринита в первую очередь определяется аллерген и исключается контакт с ним. Далее применяется симптоматическая фармакотерапия для снижения уровня воспаления слизистой, а последующее лечение подбирается в зависимости от тяжести симптомов.