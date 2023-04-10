Иммунолог объяснил, как отличить ОРВИ от аллергии по насморку
Аллерголог Браун рассказала, как по характеру насморка различить ОРВИ и аллергию
Весна приносит на улицы российских городов перепады температуры и цветение растений, из-за чего у многих людей возникает ринит. По словам аллерголога-иммунолога медицинской лаборатории "Инвитро-Урал" Анастасии Браун, его причины могут крыться как в аллергии, так и в простуде. В беседе с "Газетой.ру" она рассказала, как выявить точную причину насморка.
Так, его основными симптомами являются заложенность носа из-за выраженного отёка слизистой, обильные водянистые выделения, чихание и слабость. Причём все они характерны как для инфекционного ринита, возникающего при острых вирусных заболеваниях, так и для аллергического.
"При острых вирусных заболеваниях гистамин, раздражая нервно-вегетативные центры, способствует возникновению головных болей, слабости и насморка. В некоторых исследованиях было доказано, что уровень вырабатываемого тучными клетками гистамина повышается до значений, характерных для аллергических реакций. Поэтому основные симптомы чаще всего одинаковы", — рассказала она.
По словам Браун, понять причину ринита можно по его активности и проявлениям. Так, если человека беспокоят только зуд и чихание, а за окном вовсю бушует сезон цветения или он контактировал с возможными аллергенами, то ринит аллергический.
Если же пациент жалуется на повышение температуры либо выделения в течение нескольких дней становятся гуще и меняют цвет, то ринит вирусный. Также, добавила врач, причина может крыться в риносинусите с подключением бактериальной флоры.
"Если это аллергический зуд, то принимают антигистаминные препараты и сосудосуживающие капли или спреи. Так называемые топические деконгестанты. Но данными препаратами можно пользоваться не более трёх-пяти дней, так как при более долгом лечении слизистая носа становится зависима от сосудосуживающих капель и насморк может приобрести смешанный характер — медикаментозный и аллергический/неаллергический", — предупредила врач.
Специалист добавила, что в случае аллергической природы ринита в первую очередь определяется аллерген и исключается контакт с ним. Далее применяется симптоматическая фармакотерапия для снижения уровня воспаления слизистой, а последующее лечение подбирается в зависимости от тяжести симптомов.
Лайф рассказывал об единственном эффективном средстве для лечения насморка. По словам отоларинголога Владимира Зайцева, этим средством являются детские сосудосуживающие капли. Причём пользоваться ими стоит не более шести-семи дней.
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