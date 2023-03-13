Врач назвал единственные эффективные сосудосуживающие капли для лечения насморка
Лор Зайцев назвал детские сосудосуживающие капли единственными эффективными для лечения насморка
Самыми эффективными сосудосуживающими каплями для лечения насморка являются детские препараты. Об этом рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с News.ru.
"Если при лечении насморка назначать сосудосуживающие капли, то детские. Их стоит использовать не больше шести-семи дней. За это время воспаление должно уйти, а заболевание должно купироваться", — отметил доктор.
По словам медика, сосудосуживающие капли эффективны, так как их выраженное действие чувствуется практически через несколько секунд. Лекарство на время сокращает слизистую и быстро убирает симптомы заболевания, пояснил Зайцев.
Напомним, ранее врач отмечал, что использование сосудосуживающих капель во время лечения насморка никак не поможет избавиться от болезни, а подобный способ справиться с недугом является не более чем самообманом.
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