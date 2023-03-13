Врач назвал единственные эффективные сосудосуживающие капли для лечения насморка

Самыми эффективными сосудосуживающими каплями для лечения насморка являются детские препараты. Об этом рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с News.ru.

"Если при лечении насморка назначать сосудосуживающие капли, то детские. Их стоит использовать не больше шести-семи дней. За это время воспаление должно уйти, а заболевание должно купироваться", — отметил доктор.

По словам медика, сосудосуживающие капли эффективны, так как их выраженное действие чувствуется практически через несколько секунд. Лекарство на время сокращает слизистую и быстро убирает симптомы заболевания, пояснил Зайцев.