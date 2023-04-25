Диетолог предупредила о способности популярной специи вызывать зависимость

Пищевая соль способна вызывать особый вид зависимости, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. Суточная норма, по рекомендации ВОЗ, составляет не более пяти граммов, однако россияне превышают её практически в два раза. Зависимость возникает не химического характера, как, например, к алкоголю или никотину. Это скорее вкусовая привычка.

"То есть человеку начинает нравиться только солёная еда, её вкус кажется ему оптимальным и приятным. А еда с малым содержанием этой специи вызывает желание досолить её, чтобы получить привычный вкус", — пояснила Круглова в интервью радио Sputnik.

Избавиться от такой зависимости, по словам диетолога, можно, изменив рацион. Однако делать это нужно постепенно: резкий отказ от соли может стать некомфортным. Надо меньше солить блюда и покупать продукты, в которых этой специи меньше.

"И попробуйте добавлять в еду другие специи, то есть пряные травы, перец или даже лимонный сок. Да, какое-то время будет некомфортно, но наши рецепторы быстро адаптируются к новым вкусам, и скоро вы привыкнете к меньшему количеству соли", — заключила эксперт.