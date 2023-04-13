Любимые многими пельмени из магазина оказались опасны. Объясняем почему

В магазинных пельменях помимо мяса присутствует огромное количество компонентов, которые могут нанести вред организму. Речь, в частности, идёт о соли, насыщенных жирах и даже сахаре, предупредил врач-диетолог Алексей Кабанов.

"Мясная начинка — источник белка, железа, цинка и фосфора. Однако в мясе птицы, говядины или свинины присутствует много насыщенных жиров, содержание которых в рационе важно контролировать. В противном случае регулярное употребление продукта может привести к повышению уровня холестерина и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний", — отметил медик в беседе с "Газетой.ru".

При выборе пельменей специалист рекомендует тщательно изучить этикетку. По его словам, особенно важно обратить внимание на пропорции теста, состав начинки, ингредиенты и химические добавки. Он также предупредил, что зачастую в магазинных полуфабрикатах содержится много соли, что чревато развитием гипертонии. Если человеку некогда приготовить пельмени дома, то в магазине лучше присмотреться к полуфабрикатам с рыбной начинкой, содержащей омега-3. Также меньше вредных жиров содержится в продукции из растительного мяса, которое делается из сои или гороха, резюмировал Кабанов.