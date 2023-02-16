Россиянам назвали топ-5 жирных, но полезных продуктов

Жирные продукты не всегда вредны, некоторые из них помогают наладить обмен веществ. Какие именно, рассказал специалист по правильному питанию и кондитер Дмитрий Дюран в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам эксперта, в одном среднем авокадо содержится около 15 граммов жиров. Однако такое количество не должно отпугивать, потому что эти полезные жиры способствуют здоровью сердца и могут увеличить скорость похудения. Также плод содержит антиоксиданты, магний, медь, марганец, рибофлавин и ниацин.

Ещё одним полезным жирным продуктом являются яйца. Желтки содержат питательные вещества, которые способствуют ускорению обмена веществ и помогают снизить уровень жира и плохого холестерина. Также в яйцах мало калорий и много белка, который насытит и будет способствовать росту мышц.

"Одним из лучших источников витамина D является рыба, в том числе лосось, тунец, треска, сельдь и сардина. Это очень важно, поскольку, как было отмечено в недавних исследованиях, потребление витамина D связано с потерей веса. Рыба также является источником белка, богата полезными жирными кислотами омега-3", — продолжает специалист по правильному питанию.

Греческий йогурт является отличным источником белка, кальция и калия. Научные исследования свидетельствуют, что молочные продукты с высоким содержанием белка могут способствовать снижению веса и повышать скорость метаболизма. Ещё один плюс йогурта в том, что в его состав входят пробиотики, помогающие поддерживать здоровье кишечника. Также жирный греческий йогурт содержит линолевую кислоту, усиливающую сжигающие жир свойства продукта.

Одним из самых полезных жиров является оливковое масло. Научно доказано, что оно повышает уровень полезного холестерина, снижает уровень триглицеридов, а также стимулирует высвобождение одного из гормонов, который помогает почувствовать сытость. Кроме того, есть исследования, которые показали, что оливковое масло может способствовать снижению веса и ускорять метаболизм.