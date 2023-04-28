Названы заболевания, при которых опасны сырые овощи

Сырые овощи полезны и обладают большим запасом витаминов, однако некоторым людям их употребление противопоказано. Об этом в беседе с Лайфом заявила врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

"[Они противопоказаны] людям в различных послеоперационных периодах, после операции лечащим врачом назначается щадящая диета, при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при острых и хронических панкреатитах, гастритах и холециститах не рекомендуется употреблять в пищу любые свежие овощи и фрукты", — рассказала она.

Также сырые овощи нельзя есть при заболеваниях толстого кишечника из-за содержания в них клетчатки: она будет царапать воспалённую слизистую желудочно-кишечного тракта, раздражать его стенку и давать активную перистальтику. Всё это, по словам диетолога, грозит метеоризмом, болью и вздутием.