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28 апреля, 11:56

Снадобье морей: 10 невероятных причин включить в ежедневный рацион водоросли

Диетолог Мансурова объяснила, как есть водоросли для похудения и здоровья

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Морские водоросли способны бороться с ожирением, диабетом, выводить токсины и даже справляться с радиационным отравлением. Ламинария помогает в работе ЖКТ и полностью покрывает потребность организма в йоде. Кому стоит добавить водоросли в ежедневный рацион, а кому быть с ними осторожнее, рассказала в беседе с Лайфом врач-диетолог Ирина Мансурова.

"Водоросли обладают высоким содержанием белка и покрывают суточную потребность в нём на 100%. Это легкоусвояемый белок (спирулина, хлорелла). Продукт содержит сложные углеводы (полисахариды, олигосахариды), а также полезные жиры омега-3, витамины D, К, А, С, Е, группы В, йод, железо, магний, цинк, фосфор, калий, натрий, кальций", — объяснила эксперт.

Этот морской деликатес показан вегетарианцам, а также при ожирении или дефиците витаминов и йода. В ста граммах продукта содержится всего 25 килокалорий. Но есть и сушёные водоросли — их нужно употреблять в умеренном количестве из-за высокого процента углеводов, которые способствуют набору веса.

"Нельзя либо с осторожностью рекомендую употребление водорослей людям, у которых аллергия на морепродукты или йод. Беременным женщинам, так как избыток йода может принести вред плоду. А также противопоказано людям с заболеваниями почек и нарушением работы эндокринной системы", — заключила Мансурова.

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Ольга Годуненко
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