Пульмонолог рассказала о способах защиты от приступов бронхиальной астмы

Весной обостряются многие известные заболевания, в том числе и бронхиальная астма. Как уберечься от приступов в это время года, рассказала в беседе с "КП-Самара" главный внештатный пульмонолог самарского Минздрава, заместитель главного врача горбольницы № 4 Людмила Поваляева.

По её словам, при выявлении астмы стоит ограничить контакт с провоцирующими факторами. В частности, рекомендовано делать регулярную влажную уборку, проветривать квартиру, избавиться от вещей, накапливающих пыль, таких как ковры, мягкие игрушки и тяжёлые шторы.

"Больным, у которых возникает приступ удушья при выходе на холод или при физической нагрузке, рекомендуется за 20–30 минут до контакта с раздражителем сделать ингаляцию бронхорасширяющего средства", — подчеркнула медик.

Для снижения рисков приступов при выходе на улицу доктор посоветовала в качестве профилактики физическую активность, особенно плавание.