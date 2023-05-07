Пульмонолог рассказала о способах защиты от приступов бронхиальной астмы
Пульмонолог Поваляева: Страдающим бронхиальной астмой рекомендовано плавание
Весной обостряются многие известные заболевания, в том числе и бронхиальная астма. Как уберечься от приступов в это время года, рассказала в беседе с "КП-Самара" главный внештатный пульмонолог самарского Минздрава, заместитель главного врача горбольницы № 4 Людмила Поваляева.
По её словам, при выявлении астмы стоит ограничить контакт с провоцирующими факторами. В частности, рекомендовано делать регулярную влажную уборку, проветривать квартиру, избавиться от вещей, накапливающих пыль, таких как ковры, мягкие игрушки и тяжёлые шторы.
"Больным, у которых возникает приступ удушья при выходе на холод или при физической нагрузке, рекомендуется за 20–30 минут до контакта с раздражителем сделать ингаляцию бронхорасширяющего средства", — подчеркнула медик.
Для снижения рисков приступов при выходе на улицу доктор посоветовала в качестве профилактики физическую активность, особенно плавание.
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