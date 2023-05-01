Названы коварные болезни, которые могут скрываться под маской аллергии

Некоторые люди годами думают, что простужаются весной из-за сквозняков в доме, но причиной кашля и чихания может быть аллергия, предупредил врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. По его словам, самым тяжёлым последствием аллергии считается развитие бронхиальной астмы, которую, в частности, многие поначалу путают с обыкновенным ОРВИ.

"Но есть один важный нюанс: при ОРВИ сначала повышается температура, а затем человек как будто задыхается. При астме температура тела не повышается", — пояснил медик в беседе с "Вечерней Москвой".

Терапевт Артём Меринов в свою очередь отметил, что часто аллергию путают и с краснухой. Однако при аллергической реакции у пятен форма не кольцевидная, а также они не расширяются и не сопровождаются сильным шелушением, как это происходит во время краснухи. Если причина зуда в аллергии, симптомы, как правило, проявляются на лице, животе и предплечьях, добавил врач.

Кроме того, аллергия нередко становится причиной обострения хронических недугов, в частности кожи и ЖКТ. В связи с этим медики рекомендуют обращать внимание на такие симптомы, как сильное недомогание и боль в суставах. При аллергии, как правило, подобных ощущений быть не должно.