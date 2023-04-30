Россиян предупредили о риске получить аллергию из-за стресса или переезда

Поллиноз — это сезонное обострение аллергии, связанное с периодом цветения. Аллергические реакции чаще всего проявляются конъюнктивитом, ринитом, реже — бронхиальной астмой, рассказала в беседе с RT профессор кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Ирина Кондратенко.

Аллергия может начаться в любом возрасте, но у маленьких детей она бывает крайне редко. По словам специалиста, аллергия может развиться спонтанно или после какого-то неблагоприятного воздействия на организм — стресса, тяжёлого заболевания. Как утверждает Кондратенко, если повышенная чувствительность к аллергену уже сформировалась, предрасполагающими факторами являются сухая, тёплая и ветреная погода, способствующая распространению пыльцы, и заболевания, а также то, что вызывает воспаление и нарушает целостность слизистых и кожных барьеров: респираторные вирусные инфекции, химические раздражающие вещества.

"Чётко выявленных причин чрезмерной реакции на аллерген не определено… Потенцировать патологический каскад аллергических реакций могут стресс, изменение места жительства, инфекции и прочее. Существует семейная генетическая предрасположенность", — предупредила иммунолог.

Кроме того, Кондратенко добавила, что тяжёлым проявлением поллиноза является развитие бронхоспазма. В этом случае нужно немедленно обратиться за помощью к специалистам, которые назначат лечение.