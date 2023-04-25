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25 апреля, 04:00

Нутрициолог назвала витамины, которые помогут справиться с аллергией

Нутрициолог Киреева: При аллергии необходимо есть витамины А, С, Е и селен

Каждый пятый житель Земли сталкивается с проблемой аллергии, свидетельствует статистика Всемирной организации здравоохранения. Среди причин развития этого заболевания — выросшее число раздражителей. Помочь справиться с болезнью может в том числе особая диета, рассказала читателям Лайфа терапевт, нутрициолог, главный врач клиники Biogena Анна Киреева.

Нутрициолог Анна Киреева. Фото © LIFE

Нутрициолог Анна Киреева. Фото © LIFE

"В зависимости от вида аллергии врач-аллерголог может назначить гипоаллергенную диету для исключения возможных аллергенов. Чтобы снизить риск возникновения гипоавитаминоза и ухудшения проявления симптомов аллергии, назначают приём различных нутрицевтиков", — пояснила врач.

  • Витамин С стимулирует синтез стероидных гормонов, способствует снижению частоты приступов респираторной аллергии.
  • Витамин А влияет на гуморальный иммунитет и на возобновление клеток в организме. Кроме того, он имеет защитное и укрепляющее влияние на слизистые оболочки дыхательных и мочевыводящих путей, органов желудочно-кишечного тракта.
  • Селен при совместном введении с витамином Е повышает титр антител. Оба участвуют в поддержании стабильности биологических мембран, защищая их от разрушительного воздействия свободных радикалов. При недостатке селена подавляется иммунный ответ и уменьшается антиинфекционная активность иммунитета.

"Однако при приёме витаминов и минералов нужно учитывать их сложное взаимодействие с другими лекарственными препаратами, поэтому назначить грамотный приём может только врач после тщательного исследования", — подчеркнула Анна Киреева.

Диетолог перечислила запрещённые при весенней аллергии продукты

Диетолог перечислила запрещённые при весенней аллергии продукты

Как писал Лайф ранее, названо 10 продуктов, которые усиливают аллергию на пыльцу. Людям, страдающим этим недугом, следует отказаться от употребления мёда, орехов и яблок.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
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