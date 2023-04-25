Нутрициолог назвала витамины, которые помогут справиться с аллергией

Каждый пятый житель Земли сталкивается с проблемой аллергии, свидетельствует статистика Всемирной организации здравоохранения. Среди причин развития этого заболевания — выросшее число раздражителей. Помочь справиться с болезнью может в том числе особая диета, рассказала читателям Лайфа терапевт, нутрициолог, главный врач клиники Biogena Анна Киреева.

Нутрициолог Анна Киреева. Фото © LIFE

"В зависимости от вида аллергии врач-аллерголог может назначить гипоаллергенную диету для исключения возможных аллергенов. Чтобы снизить риск возникновения гипоавитаминоза и ухудшения проявления симптомов аллергии, назначают приём различных нутрицевтиков", — пояснила врач.

Витамин С стимулирует синтез стероидных гормонов, способствует снижению частоты приступов респираторной аллергии.

стимулирует синтез стероидных гормонов, способствует снижению частоты приступов респираторной аллергии. Витамин А влияет на гуморальный иммунитет и на возобновление клеток в организме. Кроме того, он имеет защитное и укрепляющее влияние на слизистые оболочки дыхательных и мочевыводящих путей, органов желудочно-кишечного тракта.

влияет на гуморальный иммунитет и на возобновление клеток в организме. Кроме того, он имеет защитное и укрепляющее влияние на слизистые оболочки дыхательных и мочевыводящих путей, органов желудочно-кишечного тракта. Селен при совместном введении с витамином Е повышает титр антител. Оба участвуют в поддержании стабильности биологических мембран, защищая их от разрушительного воздействия свободных радикалов. При недостатке селена подавляется иммунный ответ и уменьшается антиинфекционная активность иммунитета.

"Однако при приёме витаминов и минералов нужно учитывать их сложное взаимодействие с другими лекарственными препаратами, поэтому назначить грамотный приём может только врач после тщательного исследования", — подчеркнула Анна Киреева.