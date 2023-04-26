Педиатр перечислила весенние заболевания, которые опасно лечить дома

Весенний период — это серьёзное испытание для детского иммунитета, когда даже обычная простуда может дать неожиданные осложнения. Пневмония, отит, менингит, аллергия и корь — как отличить эти заболевания на ранней стадии и вовремя оказать ребёнку помощь? Об этом читателям Лайфа рассказала заведующая педиатрическим отделением стационара "СМ-Клиника" Александра Васина.

ОРВИ

Острые респираторные вирусные инфекции — самое распространённое заболевание в весенний период. В какой форме будет протекать болезнь, зависит от иммунитета. Также, как и корь, ОРВИ может начинаться со слабости, кашля и температуры.

"Но если при кори на 3–4 день обычно появляется сыпь и ухудшение состоянии, то с вирусными инфекциями, наоборот, при правильном лечении в этот период наступает улучшение", — объясняет собеседница Лайфа.

Сами по себе ОРВИ не опасны, но в запущенных случаях или при слабом иммунитете могут давать серьёзные осложнения.

Аллергия

Весной у ребенка может начаться аллергия на пыльцу. Если в семье растёт аллергик, родители уже знают симптомы и заранее готовятся к периоду цветения. Но, если аллергия случилась впервые, её вполне можно принять за простуду, ведь аллергический ринит очень сильно похож на насморк, вызванный вирусом.

"При аллергии появляется покраснение глаз и характерный зуд в носу и области глаз. Других простудных симптомов, таких как кашель и высокая температура, при аллергическом рините не бывает", — говорит педиатр Васина.

В тёплый период также могут учащаться случаи острых аллергических реакций типа крапивницы. К тому же просыпаются насекомые: пчёлы, осы и мошки. На их укус тоже может быть сильная аллергическая реакция. Для здоровья и жизни ребёнка опасны проявления аллергии в области лица и шеи. Такие острые реакции лучше наблюдать в клинике, ведь если начнётся отек гортани — и ребёнок начнёт задыхаться, скорая может просто не успеть доехать.

Синуситы

Это одно из самых распространённых осложнений как после кори, так и от ОРВИ. Синусит — воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа. При этом заболевании появляется характерная густая или гнойная слизь. От простуды его отличает головная боль, которая может отдавать в глаза, скулы и зубы, а ещё — серьёзное затруднение дыхания. Врач отмечает, что гнойные синуситы опасны тем, что могут давать осложнения на соседние органы и даже могут стать причиной вторичного менингита. Лечение гнойного синусита лучше проводить под контролем врачей в стационаре.

Отит

Воспаление среднего уха развивается в результате распространения бактериальной или вирусной инфекции. Это осложнение может дать корь, синусит и другие запущенные вирусные заболевания. При этой болезни отмечается резкая боль в ухе, повышенная температура, ребёнок плохо спит и отказывается от еды. Отит опасен потерей слуха или развитием вторичного менингита. Гнойные отиты следует лечить в больнице, чтобы предотвратить осложнения.

Пневмония

Вирусное или микробное инфекционно-воспалительное заболевание лёгких чаще всего является осложнением после гриппа, вирусной инфекции или кори. По словам педиатра, при пневмонии у ребёнка держится температура 38–39 °C, появляется кашель с отхождением гнойной мокроты, бывают боли в груди, наблюдается одышка. При первом же подозрении на пневмонию следует обратиться к врачу. Это очень опасное заболевание, которое следует лечить в стационаре, говорит собеседница Лайфа.

Менингит

Менингит — это инфекционное воспаление мозговых оболочек головного и спинного мозга. Вторичный менингит развивается в качестве осложнения уже имеющегося инфекционного процесса: гнойных отитов, синуситов и других заболеваний в области лица, а также кори. Его симптомы: сильная головная боль, лихорадка, свето- и шумобоязнь. При первых подозрениях на менингит нужно срочно вызывать скорую. Это одно из самых опасных заболеваний, которое чревато инвалидностью и даже летальным исходом.

"Чтобы весной ребёнок был менее восприимчив к вирусам, нужно укреплять его иммунитет. В первую очередь важно, чтобы в организме хватало витаминов. Принимать их стоит по назначению врача. Нужно чтобы ребенок правильно питался, употреблял минимум сладкого и вредных продуктов, содержащих консерванты и красители, много гулял и достаточно находился на солнце", — предупреждает Александра Васина.