Глисты, стресс, усталость: Названы причины скрипа зубами во сне у детей

Бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами из-за спазма жевательной мускулатуры. По словам врача – педиатра-кардиолога детской клиники "МЕДСИ в Благовещенском переулке" Екатерины Карединой, этому заболеванию подвержены от 15% до 33% детей и его не следует игнорировать.

"Бруксизм может являться как самостоятельным заболеванием, связанным с особенностью строения мышц челюстно-лицевой области, так и стать осложнением течения заболеваний полости рта, к которым относят нарушения прикуса, завышение пломбы, заболевания височно-нижнечелюстного сустава и пародонта, а также других органов и систем организма ребёнка", — рассказала она Лайфу.

Среди причин бруксизма врач назвала стресс, испуг, повышенную тревожность, утомляемость, нарушение сна и даже переизбыток положительных эмоций. Что касается ночного скрежетания зубами как симптома гельминтоза, то, отметила педиатр, научно это не доказано.

Однако косвенно гельминты всё же могут вызвать бруксизм: глистная инвазия часто сопровождается анемией, дефицитом витаминов группы B, усиленной перистальтикой кишечника и ночным зудом в перианальной области, что влияет на мышечный тонус и приводит к скрежетанию. Хотя, добавила Каредина, статистически эта связь не проявляется.

Причём бруксизм может грозить серьёзными последствиями, поэтому важно вовремя заняться его устранением. К примеру, лишние нагрузки на лицевые мышцы нарушают работу височно-челюстного сустава, что приводит к патологическому стиранию зубной эмали, перелому и потере зуба.

"Повреждение эмали зуба может приводить к образованию кариозной полости. Нарушается прикус, как следствие этого, нарушается работа пищеварительной системы. Длительная напряжённость жевательных мышц может приводить к головным болям", — добавила она.