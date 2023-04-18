Перечислены случаи, когда после падения ребёнка надо срочно вести его к врачу

Маленькие дети часто падают на первом году жизни, например, когда учатся ходить или из-за недосмотра взрослых. В каких случаях малыша после этого необходимо срочно показать врачу, в беседе с "Газетой.ru" рассказал педиатр Павел Житов.

Так, поехать в больницу нужно, если ребёнок упал с высоты больше метра или потерял сознание даже на короткий промежуток времени. Тревожными симптомами также являются вялость, тошнота, судороги, нарушения координации движений и ситуации, когда у малыша вдруг оказалась парализована часть конечностей.

"Врач также необходим, если после падения у малыша отмечается различный размер зрачков или течёт кровь из носа, рта или ушей", — резюмировал Житов.