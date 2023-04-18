Перечислены случаи, когда после падения ребёнка надо срочно вести его к врачу
Педиатр Житов: Если у малыша после падения разные зрачки, то надо бежать к врачу
Маленькие дети часто падают на первом году жизни, например, когда учатся ходить или из-за недосмотра взрослых. В каких случаях малыша после этого необходимо срочно показать врачу, в беседе с "Газетой.ru" рассказал педиатр Павел Житов.
Так, поехать в больницу нужно, если ребёнок упал с высоты больше метра или потерял сознание даже на короткий промежуток времени. Тревожными симптомами также являются вялость, тошнота, судороги, нарушения координации движений и ситуации, когда у малыша вдруг оказалась парализована часть конечностей.
"Врач также необходим, если после падения у малыша отмечается различный размер зрачков или течёт кровь из носа, рта или ушей", — резюмировал Житов.
А ранее врач Ольга Татаркина рассказала, как защитить ребёнка от вирусных заболеваний. Самое важное — предотвратить контакт детей с болеющими. Поэтому лучше воздержаться в сезон простуд от посещения массовых мероприятий и по возможности не пользоваться общественным транспортом.
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