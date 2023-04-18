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18 апреля, 15:30

Перечислены случаи, когда после падения ребёнка надо срочно вести его к врачу

Педиатр Житов: Если у малыша после падения разные зрачки, то надо бежать к врачу

Маленькие дети часто падают на первом году жизни, например, когда учатся ходить или из-за недосмотра взрослых. В каких случаях малыша после этого необходимо срочно показать врачу, в беседе с "Газетой.ru" рассказал педиатр Павел Житов.

Так, поехать в больницу нужно, если ребёнок упал с высоты больше метра или потерял сознание даже на короткий промежуток времени. Тревожными симптомами также являются вялость, тошнота, судороги, нарушения координации движений и ситуации, когда у малыша вдруг оказалась парализована часть конечностей.

"Врач также необходим, если после падения у малыша отмечается различный размер зрачков или течёт кровь из носа, рта или ушей", — резюмировал Житов.

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А ранее врач Ольга Татаркина рассказала, как защитить ребёнка от вирусных заболеваний. Самое важное — предотвратить контакт детей с болеющими. Поэтому лучше воздержаться в сезон простуд от посещения массовых мероприятий и по возможности не пользоваться общественным транспортом.


Обложка ©

Freepik / Drazen Zigic

Наталья Исакова
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