Педиатр назвал самые полезные и вредные супы для детей

Даже если в семье не принято варить супы, детям важно есть их хотя бы два-три раза в неделю, предупредил главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов в Международный день супа. По его словам, такая пища поможет сформировать у чада правильное пищевое поведение.

"Присутствие в рационе человека, а в особенности ребёнка, супов крайне важно. Если даже в семье не приняты первые блюда, детям младшего возраста всё же стоит предлагать их как минимум два-три раза в неделю с целью формирования здорового пищевого поведения, что в дальнейшем позволит ему легче адаптироваться к питанию в детской образовательной организации", — рассказал он РИА "Новости".

Так, супы обеспечивают организм дополнительной жидкостью, предотвращая обезвоживание и стимулируя обменные процессы. Более того, многие из них могут стать для чада хорошим источником клетчатки, сложных углеводов, белков и жиров. Причём, по словам педиатра, подойдут практически любые, главное — чтоб не острые и не жирные (например, гусиные или утиные). Мясные же стоит варить не чаще двух-трёх раз в неделю.

Также стоит отказаться от крепких или костных бульонов: они противопоказаны при некоторых хронических обменных заболеваниях и способны даже спровоцировать их. Более того, такие супы содержат много экстрактивных веществ, раздражающих слизистую оболочку пищеварительного тракта. Зато добавление хлеба или сухариков допускается, так как это лишь увеличит энергетическую ценность блюда.

Что касается объёма супа, то в возрасте от года до трёх лет Османов рекомендует давать 150–180 миллилитров, от трёх до семи лет — 180–200 миллилитров, от семи до одиннадцати лет — 200–250 миллилитров, а старше — 250–300 миллилитров.

"Заставлять ребёнка доедать суп, как и любое другое блюдо, не стоит. Иногда дети вовсе отказываются от супов, но явление это носит временный характер при адекватной реакции родителей", — заключил педиатр.