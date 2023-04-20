Врач рассказала, как правильно кормить и развлекать ребёнка в дороге, чтобы не укачало
Педиатр Зотова: От укачивания ребёнку поможет правильный обед и посадка в авто
Маленьких детей часто укачивает в автомобиле из-за нехватки свежего воздуха, резких запахов в салоне машины, эмоциональной возбудимости перед поездкой и незрелости вестибулярного аппарата. Об этом в интервью нашим коллегам из "Газеты.Ru" рассказала врач-педиатр Юлия Зотова. Она дала несколько простых советов, которые позволяют если не избавиться от укачивания, то точно снизить его симптомы.
Во-первых, покормить ребёнка лучше часа за полтора до поездки, причём пища не должна быть тяжёлой. Отлично подойдут творог или сырники, каша с сухофруктами, отварное яйцо или банан. Следом врач предлагает подумать о том, как правильно разместить в машине маленького пассажира.
"Усаживать в автомобиль ребёнка лучше по ходу движения, посередине заднего кресла, чтоб он смотрел вдаль, в лобовое окно, а не в боковые", — подсказывает Зотова.
А вот гаджеты в дороге ребёнку лучше не давать: они раздражают нервную систему, что может дополнительно способствовать укачиванию.
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