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20 апреля, 09:52

Врач рассказала, как правильно кормить и развлекать ребёнка в дороге, чтобы не укачало

Педиатр Зотова: От укачивания ребёнку поможет правильный обед и посадка в авто

Маленьких детей часто укачивает в автомобиле из-за нехватки свежего воздуха, резких запахов в салоне машины, эмоциональной возбудимости перед поездкой и незрелости вестибулярного аппарата. Об этом в интервью нашим коллегам из "Газеты.Ru" рассказала врач-педиатр Юлия Зотова. Она дала несколько простых советов, которые позволяют если не избавиться от укачивания, то точно снизить его симптомы.

Во-первых, покормить ребёнка лучше часа за полтора до поездки, причём пища не должна быть тяжёлой. Отлично подойдут творог или сырники, каша с сухофруктами, отварное яйцо или банан. Следом врач предлагает подумать о том, как правильно разместить в машине маленького пассажира.

"Усаживать в автомобиль ребёнка лучше по ходу движения, посередине заднего кресла, чтоб он смотрел вдаль, в лобовое окно, а не в боковые", — подсказывает Зотова.

А вот гаджеты в дороге ребёнку лучше не давать: они раздражают нервную систему, что может дополнительно способствовать укачиванию.

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Shutterstock

Марина Калегина
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