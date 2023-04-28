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28 апреля, 13:32

Составлен топ-8 продуктов, чаще всего вызывающих аллергию

Гастроэнтеролог Терехова перечислила продукты, чаще всего вызывающие аллергию

Не секрет, что основное всасывание важных микроэлементов, витаминов, а также других веществ происходит в кишечнике. Но все ли продукты одинаково хорошо и безопасно всасываются и воздействуют на организм человека? Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-гастроэнтеролог медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Татьяна Терехова.

"В первую очередь к пищевой аллергии может вести непосредственно состояние самого кишечника. Это воспалительные заболевания, которые будут приводить к неправильному всасыванию продуктов, а также дисбактериоз кишечника, то есть снижение полезной микрофлоры и разрастающаяся условно-патогенная флора, которая будет неадекватно влиять на всасывание и переносимость продуктов", — отметила врач.

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Медик причислила к аллергичным продуктам яйца, рыбу, морепродукты, курицу, фасоль, а также пшеницу, тыкву и, конечно, молочку. В случае с последними, по её словам, непереносимость также может быть связана с недостаточностью фермента лактазы, врождённой или приобретённой. Поэтому потребление молокопродуктов может неоднозначно влиять на организм, вызывая аллергические проявления, а также вздутие, диарею и различные диспепсические расстройства.

Ранее врач Злата Ермакова дала аллергикам 10 жизненно важных советов по безопасному отдыху на даче. В частности, медик посоветовала при работе с цветами, деревьями или кустарниками надевать перчатки и маску, которую нужно менять раз в два часа.

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Никита Никонов
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