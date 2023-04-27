Не чихайте на цветы!: 10 жизненно важных советов аллергикам по безопасному отдыху на даче

Страдающим от аллергии лучше ехать отдыхать на дачу в вечернее время. Такой совет дала врач-аллерголог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова в беседе с РИАМО.

"Отправляться на дачу лучше всего вечером, когда концентрация пыльцы в воздухе невысока. По той же причине стоит перенести и работу на приусадебном участке на вечернее время, когда выброс пыльцы ослабевает", — сказала Ермакова.

Также врач посоветовала при работе с цветами, деревьями или кустарниками надевать перчатки и маску, которую нужно менять раз в два часа. А после работы следует умыться, отметила специалист. Если же на улице бушует сильный ветер, работы лучше и вовсе отложить, рекомендует доктор. Кроме того, по словам Ермаковой, не стоит выходить на улицу сразу после дождя, так как происходит фрагментация пыльцы и её концентрация возрастает. Помимо этого эксперт призвала воздержаться от ходьбы по траве босиком во избежание контакта с пыльцой растений и насекомыми.