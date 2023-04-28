Назван завтрак всех советских детей, который может провоцировать серьёзную патологию

Завтрак — самый важный приём пищи, особенно для тех, кто хочет похудеть и избавиться от ненавистных килограммов, а также для людей с хронической усталостью, нарушениями сна и находящихся в постоянном стрессе. Причём лучше, чтобы он был не перекусом на бегу, а полноценным и здоровым, рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

"Если не есть с утра, появляется большая вероятность ночного жора. А если ограничивать себя в еде и вечером всё же не подходить к холодильнику, то "привет, бессонница", — отметила медик.

Она пояснила, что утром активно вырабатываются контринсулярные гормоны (кортизол, ТТГ, половые гормоны, СТГ), которые провоцируют повышение уровня глюкозы. На этот механизм уже откликается инсулин — единственный гормон, который уменьшает уровень глюкозы. Поэтому важно не просто готовить здоровый завтрак, но ещё и правильно выбирать блюда.

Многие привыкли есть с утра кашу на молоке, однако самый правильный завтрак — низкоуглеводные продукты с достаточным количеством белка и жира. От круп с лактозой повышается уровень сахара в крови и возрастает потребность в инсулине, поэтому уже через пару часов хочется снова что-то пожевать. Именно так и формируется так называемая патологическая инсулинорезистентность.

В качестве примера врач привела панкейки без глютена и сахара, для приготовления которых потребуются рисовая и кокосовая мука, кокосовое молоко, масло, яйцо. Рецепт она опубликовала в своём телеграм-канале "Очаровательный кишечник".