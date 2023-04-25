Эксперт по ЗОЖ разоблачила россиян: Мы все завтракаем неправильно

На завтрак не рекомендуется есть магазинную выпечку и сладкое, а также манную кашу и даже бутерброды, ведь это может пагубно сказаться на организме. Подробнее об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала эксперт по ЗОЖ и правильному питанию, соосновательница компании по здоровому питанию BeFit и бизнес-эдвайзер Анастасия Немцан.

Специалист назвала мифом распространённое мнение о том, что самое вредное нужно есть до полудня. По её словам, такая еда в первой половине дня — это инсулиновая бомба, которая может привести как к потере энергии, так и к диабету. И в первую очередь придётся попрощаться со сладким и выпечкой на завтрак.

"Сладкое, магазинная выпечка, даже домашние тортики провоцируют выделение значительного объёма инсулина, который создаёт дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. А в будущем это может привести к развитию диабета", — подчеркнула Немцан.

Вредным блюдом является и манная каша, в которой много калорий, а также она богата глютеном, поддерживающим воспалительные процессы в ЖКТ. К тому же клетчатки в ней нет, поэтому лучше манку заменить белком или кашами из других круп. Совсем не полезны и способствуют набору веса бутерброды с колбасой и сыром. Если без них никак, то можно заменить обычный хлеб на безглютеновый, а колбасу — на авокадо или нежирную ветчину из индейки.

Дело в том, что сахар не позволяет кальцию усваиваться в организме должным образом. Но при этом даже, чтобы переработать дополнительную дозу углеводов, организму нужно потратить немало кальция. Йогурт Немцан посоветовала есть греческий с добавлением сухофруктов. Творог же должен быть 5–9%. Ещё стоит отказаться от овсянки быстрого приготовления и мюсли. Лучшая замена вредному завтраку — качественный белок и жиры. Эксперт порекомендовала есть яйца, сэндвичи с хлебом на закваске и кусочком красной слабосолёной сёмги.