Россиянам перечислили скрытые и опасные последствия для здоровья от лесных пожаров
Врач Машковский: Лесные пожары могут поражать людей за километры от возгорания
Лесные пожары провоцируют выброс мелких частиц в воздух, которые могут негативно влиять на здоровье людей, проживающих в сотнях километров от очага возгорания. Об этом в беседе с Ura.ru предупредил эксперт медицинского факультета Университета "Синергия" Евгений Машковский.
Он сослался на исследования, подтвердившие, что дым от лесных пожаров может быть до десяти раз опаснее обычного смога, созданного автомобильными выхлопными газами. К тому же его направление предсказать сложно, ведь оно зависит от погодных условий, силы и направления ветра. А дальность распространения может варьироваться от десятков до сотен километров.
"Помимо продуктов горения, в нём содержатся так называемые PM 2.5 частицы (мельчайшие частицы размером от 0,001 до 2,5 микрометра). Опасность в том, что они проходят все защитные барьеры, в том числе лёгкие, проникают в кровеносное русло и повреждают клетки организма человека изнутри", — пояснил Машковский.
В период сезонных пожаров на 10–15% возрастает количество госпитализаций, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности: минимизировать время нахождения на открытом воздухе, реже открывать окна или использовать кондиционеры с системой вентиляции. Выходя на улицу, лучше надевать респиратор или маску, которые уберегут органы дыхания от попадания частиц. Если становится не по себе, нужно незамедлительно обратиться к врачу, резюмировал он.
Ранее Лайф писал, что из-за охвативших регион возгораний в Курганской области введён режим ЧС. По последним данным, 7 мая в результате пожаров погибло три человека. Для борьбы со стихией увеличена группировка сил. Её планируется расширить до тысячи человек.
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