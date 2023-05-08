Россиянам перечислили скрытые и опасные последствия для здоровья от лесных пожаров

Лесные пожары провоцируют выброс мелких частиц в воздух, которые могут негативно влиять на здоровье людей, проживающих в сотнях километров от очага возгорания. Об этом в беседе с Ura.ru предупредил эксперт медицинского факультета Университета "Синергия" Евгений Машковский.

Он сослался на исследования, подтвердившие, что дым от лесных пожаров может быть до десяти раз опаснее обычного смога, созданного автомобильными выхлопными газами. К тому же его направление предсказать сложно, ведь оно зависит от погодных условий, силы и направления ветра. А дальность распространения может варьироваться от десятков до сотен километров.

"Помимо продуктов горения, в нём содержатся так называемые PM 2.5 частицы (мельчайшие частицы размером от 0,001 до 2,5 микрометра). Опасность в том, что они проходят все защитные барьеры, в том числе лёгкие, проникают в кровеносное русло и повреждают клетки организма человека изнутри", — пояснил Машковский.