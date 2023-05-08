10 вещей, которые исчезли из нашей жизни так резко, что мы даже заметить не успели

Со временем технологии меняются, культура — тоже, с ними исчезают и вещи, которые мы когда-то считали неотъемлемой частью нашей жизни. Собрали 10 неожиданных ответов от пользователей Reddit.

"Светлячки! Я живу в сельской местности и раньше тёплыми летними ночами мог видеть их сотнями! А теперь прихожу в восторг, если я вижу хотя бы одного. Когда-то говорили об этом с моими соседями, они были в ужасе, осознав потерю", — ZookeepergameSea3890.

Светлячок в банке. Фото © Shutterstock

"Рональд Макдональд! Удивительно, что о нём никто не помнит. Раньше он был чуть ли не в каждом "Макдональдсе" и в рекламе. Но в один момент пропал, о нём никто даже не вспоминает", — bshred8.

"Возможность купить программное обеспечение и т.д. без необходимости каждый день платить за подписку!" — Advena1.

10 вещей, которые исчезли из жизни, и бог с ними. Фото © Shutterstock

"Обёртки из фольги в шоколадках! Хотя, конечно, иногда можно встретить", — BrassMonkeyMike.

"Необходимость знать, кто наши соседи. Недавно слушал подкаст об общении, и ведущий сказал, что Интернет постепенно дал нам возможность жить, не зная, кто все эти люди по соседству", — anima99.

"Кажется, "Игра престолов" уже мертва. Никто больше о ней не говорит. Когда сериал шёл, о нём щебетали все вокруг, но когда закончился — тут же забыли. В то же время люди всё ещё любят "Во все тяжкие", "Друзей", "Клан Сопрано", — Flipa2.

"Открытки. Было время, когда на любой заправке или в придорожном мотеле можно было купить открытку с изображением маленького городка, через который вы проезжали. Но теперь этого нет, как и в них смысла, ведь вы можете просто отправить друзьям фото через соцсети. Теперь открытки — удел музейных и сувенирных лавок и "туристических ловушек", — originalchaosinabox.

10 вещей, которые остались в прошлом. Фото © Shutterstock

"Аудиокассеты, у которых вытянули все ленты и намотали на кусты возле какого-нибудь торгового центра. Это был золотой стандарт "украшения" парковок 90-х годов", — **SOSOBOSO.

"Дисководы в ноутбуках! Сейчас ни один современный ноут не производят с дисководом. Понятно почему. Тем не менее… а что, если я захочу установить свой лицензионный диск из нулевых…" — **DVLCINEA.

"Холодильники, которые работают по 30 лет, а не 6, как это делают современные модели", — **Edward_Morbius.