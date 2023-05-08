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8 мая, 10:31

Шакира и Том Круз вместе появились на публике, породив слухи о тайном романе

Шакиру засняли вместе с Томом Крузом в Майами на гонке "Формулы-1"

<p>Шакиру засняли вместе с Томом Крузом в Майами на гонке "Формулы-1". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/faderg2_/status/1655499632779186177/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fader Shak</a></p>

Шакиру засняли вместе с Томом Крузом в Майами на гонке "Формулы-1". Обложка © Twitter / Fader Shak

Гонка "Формулы-1", которая состоялась в Майами с 5 по 7 мая, стала одним из самых обсуждаемых событий в начале этого месяца. На неё приехало достаточно много звёзд, однако больше всего людей поразило появление 46-летней колумбийской певицы Шакиры, которая пришла не одна, а с 60-летним американским актёром Томом Крузом. Фото, на которых знаменитости стоят вместе, сейчас активно публикуются в соцсетях.

Шакира с Томом Крузом на трибуне для вип-гостей. Видео © TikTok / juliettedays

Трёхкратного обладателя премии "Золотой глобус" и известную артистку заметили вместе на одной из трибун. После этого в СМИ стала появляться информация об их тайном романе. И всё это после того, как Шакира рассталась с испанским футболистом Жераром Пике.

В соцсетях появилось видео, на котором певица и актёр отлично проводят время вместе — они разговаривают на трибуне для вип-гостей. В объектив камер также попал один из сыновей артистки.

Певица Шакира покинула Барселону, оставив экс-супругу Пике сообщение

Певица Шакира покинула Барселону, оставив экс-супругу Пике сообщение

Напомним: в начале апреля стало известно, что Шакира навсегда переезжает со своими двумя сыновьями в Майами. Плохое здоровье её 91-летнего отца стало основной причиной, по которой певица отказалась от планов перебраться ещё в начале года — сразу после подписания соглашения с Пике об опеке над детьми.

Никита Осипов
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