Шакира и Том Круз вместе появились на публике, породив слухи о тайном романе

Гонка "Формулы-1", которая состоялась в Майами с 5 по 7 мая, стала одним из самых обсуждаемых событий в начале этого месяца. На неё приехало достаточно много звёзд, однако больше всего людей поразило появление 46-летней колумбийской певицы Шакиры, которая пришла не одна, а с 60-летним американским актёром Томом Крузом. Фото, на которых знаменитости стоят вместе, сейчас активно публикуются в соцсетях.

Шакира с Томом Крузом на трибуне для вип-гостей. Видео © TikTok / juliettedays

Трёхкратного обладателя премии "Золотой глобус" и известную артистку заметили вместе на одной из трибун. После этого в СМИ стала появляться информация об их тайном романе. И всё это после того, как Шакира рассталась с испанским футболистом Жераром Пике.

В соцсетях появилось видео, на котором певица и актёр отлично проводят время вместе — они разговаривают на трибуне для вип-гостей. В объектив камер также попал один из сыновей артистки.