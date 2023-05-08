5 признаков, что живёте не своей жизнью и пора начать наконец думать о себе

Жизнь — это самый главный наш дар, но, к сожалению, далеко не всегда мы используем его так, как этого хотим. Часто люди попадают в ловушку рутины и начинают жить не своей жизнью. Если вы ощущаете, что что-то не так, вот пять признаков, которые откроют глаза на то, что пора наконец думать о себе.

Появляется однообразие в действиях

Пять признаков, что пора задуматься о смысле жизни. Фото © Freepik / drobotdean

Если каждый день напоминает предыдущий, а бытиё превращается в монотонность и однообразие — это прямой признак того, что вы живёте не своей жизнью. Рутина кажется такой удобной и безопасной, но она рано или поздно приводит к чувству утраты смысла и неудовлетворённости. Разнообразьте жизнь новыми занятиями, путешествиями и открытиями, чтобы не чувствовать себя заточенным в своём собственном пузыре.

Вы сравниваете себя с другими

Если вы постоянно сравниваете себя с другими людьми и чувствуете, что не можете соответствовать их ожиданиям, это тоже тревожный звоночек. Увы, вы стали жертвой социума. Не стоит сравнивать себя с окружающими и уж тем более стараться жить под копирку — такой подход приведёт к чувству неполноценности и неуверенности в себе, ведь идеально вписываться в систему не получается ни у кого. Да и зачем?

Ставите карьеру как смысл жизни

Как понять, что живёшь не своей жизнью? Фото © Freepik

Иногда случается, что мы забываем о том, чего хотим на самом деле, и привязываемся к работе, которая уже не приносит радости и удовлетворения. Не стоит бояться меняться и принимать новые вызовы, ведь это может привести к неожиданным и интересным возможностям. Освободитесь от страха перед новым коллективом и начальством, попробуйте что-то новое, ищите своё. Мы все заслуживаем счастливой и насыщенной жизни, где можно будет реализовать мечты и стремления.

Вы делаете то, что от вас ждут

Если чувствуете, что делаете только то, чего от вас ждут, а не то, что хотите, — значит точно проживаете свою жизнь впустую. Одобрение общества, возложенные ожидания родителей… Просто напоминайте себе, что вы автономный человек, а значит, сами в ответе за жизнь. А тут уже приходит пора слушать собственные желания и потребности, чтобы ощущать себя уверенно и счастливо в своей жизни.

Вы не заботитесь о себе

Как понять, что вы живёте не своей жизнью? Фото © Shutterstock

Если вы не заботитесь о своём здоровье, внешности и эмоциональном благополучии, это также может быть признаком того, что вы живёте по чужим установкам, причиняющим вам дискомфорт. Важно помнить о себе и личных потребностях, чтобы оставаться здоровым и энергичным, а также чувствовать уверенность и комфорт в теле и душе.