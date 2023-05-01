Быстрый гид по стилю: Какие цвета в одежде подходят брюнеткам, блондинкам и рыжим
Понять, какие цвета в одежде подойдут именно тебе, довольно сложно. Но можно воспользоваться шпаргалкой и начать с цвета волос. Оказывается, даже он влияет на то, каким должен быть гардероб.
Обложка © Freepik / prostooleh
Конечно, нет никаких жёстких правил, которым нужно следовать. Однако существуют некоторые рекомендации, помогающие выбрать оттенки, которые в образе будут выглядеть наиболее выигрышно именно с вашим цветом волос.
Какие цвета подходят блондинкам
Какие цвета подходят блондинкам. Фото © Freepik / lookstudio
Девушкам со светлыми волосами стоит обратить внимание на бордовые и холодные красные оттенки. Платья, блузы или юбки-карандаши алого цвета подчеркнут светлую кожу и выделят золотые локоны. Эти оттенки будут очень красиво смотреться и раскроют вашу естественную красоту. Кобальт — тоже прекрасный выбор для блондинок! Особенно хорошо подойдёт для платиновых, если они любят красный и синий цвета. Бархатные платья и брючные костюмы морской расцветки также будут смотреться выигрышно. В качестве эксперимента можно попробовать насыщенные оттенки, например, если у вас светлые волосы с тёмными прядями.
Какие цвета в одежде лучше всего носить брюнеткам
Какие цвета идут брюнеткам. Фото © Freepik / lookstudio
Когда дело доходит до выбора цвета одежды, всё очень индивидуально и нет жёстких правил. Но тёплым брюнеткам с рыжими или красноватыми волосами рекомендуется отказаться от пастельных тонов и выбрать яркие и насыщенные цвета. А на холодных брюнетках с коричнево-пепельными и чёрными волосами будут выигрышно смотреться сине-фиолетовые, пастельные тона и цвет морской волны.
Отдельно нужно упомянуть одежду в синих тонах, которая также отлично подойдёт брюнеткам. Чтобы подчеркнуть свою красоту, темноволосым девушкам можно смело добавлять в образы голубой, бирюзовый, синий и черничный оттенки.
Какие цвета в одежде подходят рыжим девушкам
Какие цвета подходят рыжим. Фото © Freepik / svetlanasokolova
Зелёный цвет может сделать рыжеволосых девушек ещё красивее. Оливковый, мшистый, изумрудный и нефритовый цвета созданы специально для медных локонов. Однако, отмечают стилисты, стоит избегать тонов с жёлтыми отливами и выбирать только чистые насыщенные вариации зелёного цвета. Например, можно сделать образ с зелёным пиджаком с белой футболкой, тёмными джинсами и чёрными лодочками.
В целом выбор цвета одежды зависит от многих факторов, таких как цвет волос, цвет кожи, время года и даже настроение. Главное, помните, что одежда должна подчёркивать вашу красоту и выгодно выделять вас среди других. Носите, что нравится, а не "как надо".
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