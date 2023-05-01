Быстрый гид по стилю: Какие цвета в одежде подходят брюнеткам, блондинкам и рыжим

Конечно, нет никаких жёстких правил, которым нужно следовать. Однако существуют некоторые рекомендации, помогающие выбрать оттенки, которые в образе будут выглядеть наиболее выигрышно именно с вашим цветом волос.

Какие цвета подходят блондинкам

Какие цвета подходят блондинкам. Фото © Freepik / lookstudio

Девушкам со светлыми волосами стоит обратить внимание на бордовые и холодные красные оттенки. Платья, блузы или юбки-карандаши алого цвета подчеркнут светлую кожу и выделят золотые локоны. Эти оттенки будут очень красиво смотреться и раскроют вашу естественную красоту. Кобальт — тоже прекрасный выбор для блондинок! Особенно хорошо подойдёт для платиновых, если они любят красный и синий цвета. Бархатные платья и брючные костюмы морской расцветки также будут смотреться выигрышно. В качестве эксперимента можно попробовать насыщенные оттенки, например, если у вас светлые волосы с тёмными прядями.

Какие цвета в одежде лучше всего носить брюнеткам

Какие цвета идут брюнеткам. Фото © Freepik / lookstudio

Когда дело доходит до выбора цвета одежды, всё очень индивидуально и нет жёстких правил. Но тёплым брюнеткам с рыжими или красноватыми волосами рекомендуется отказаться от пастельных тонов и выбрать яркие и насыщенные цвета. А на холодных брюнетках с коричнево-пепельными и чёрными волосами будут выигрышно смотреться сине-фиолетовые, пастельные тона и цвет морской волны.

Отдельно нужно упомянуть одежду в синих тонах, которая также отлично подойдёт брюнеткам. Чтобы подчеркнуть свою красоту, темноволосым девушкам можно смело добавлять в образы голубой, бирюзовый, синий и черничный оттенки.

Какие цвета в одежде подходят рыжим девушкам

Какие цвета подходят рыжим. Фото © Freepik / svetlanasokolova

Зелёный цвет может сделать рыжеволосых девушек ещё красивее. Оливковый, мшистый, изумрудный и нефритовый цвета созданы специально для медных локонов. Однако, отмечают стилисты, стоит избегать тонов с жёлтыми отливами и выбирать только чистые насыщенные вариации зелёного цвета. Например, можно сделать образ с зелёным пиджаком с белой футболкой, тёмными джинсами и чёрными лодочками.