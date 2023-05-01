До слёз трогательная история, как подросток стал миллионером из-за скромного подарка любимой бабушки
Лотерея — проверка на везение. И наш герой прошёл её на ура. История обычного подростка из Калифорнии, который всегда будет благодарен своей бабушке.
Не многим из нас везёт в лотерее, и всё же такое случается. Калифорнийскому подростку Калебу Хенгу удалось вытянуть счастливый билетик у судьбы (буквально) и выиграть невероятную сумму. Такой небольшой скромный презент преподнесла на 18-летие Калебу его бабушка. Свой подарок она назвала идеальным. Ведь по закону играть в лотерею в штате Калифорния разрешается только по достижении совершеннолетия.
По словам Хенга, он испытал своё везение, когда с матерью ехал на рыбалку, — стёр защитный слой с билета. Увидев сумму выигрыша — один миллион долларов (82,1 миллиона рублей), им от шока пришлось остановить машину. Так как они были слишком взволнованы, чтобы продолжить путь. А успокоившись, направились обратно домой, забыв о своих планах. "Мы развернулись и поехали домой, потому что мне нужно было получить паспорт прежде, чем я смог бы забрать выигрыш", — поделился Калеб.
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Как признался парень информагентству UPI, выигрышный билет его бабушка приобрела в городе Терлок. Полученные им деньги он собирается потратить на своё обучение в колледже, а также инвестировать в будущее. "Я просто в восторге! Никак не ожидал такого!" — заключил Хенг.
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