До слёз трогательная история, как подросток стал миллионером из-за скромного подарка любимой бабушки

Не многим из нас везёт в лотерее, и всё же такое случается. Калифорнийскому подростку Калебу Хенгу удалось вытянуть счастливый билетик у судьбы (буквально) и выиграть невероятную сумму. Такой небольшой скромный презент преподнесла на 18-летие Калебу его бабушка. Свой подарок она назвала идеальным. Ведь по закону играть в лотерею в штате Калифорния разрешается только по достижении совершеннолетия.

По словам Хенга, он испытал своё везение, когда с матерью ехал на рыбалку, — стёр защитный слой с билета. Увидев сумму выигрыша — один миллион долларов (82,1 миллиона рублей), им от шока пришлось остановить машину. Так как они были слишком взволнованы, чтобы продолжить путь. А успокоившись, направились обратно домой, забыв о своих планах. "Мы развернулись и поехали домой, потому что мне нужно было получить паспорт прежде, чем я смог бы забрать выигрыш", — поделился Калеб.

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Как признался парень информагентству UPI, выигрышный билет его бабушка приобрела в городе Терлок. Полученные им деньги он собирается потратить на своё обучение в колледже, а также инвестировать в будущее. "Я просто в восторге! Никак не ожидал такого!" — заключил Хенг.