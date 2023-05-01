Билан рассказал об испорченном на "Маске" здоровье

Певец Дима Билан заявил, что намерен пройти курс лечения у остеопата после участия в шоу "Маска". По словам артиста, тяжёлый костюм повлиял на его здоровье.

"Голова — 15 килограммов, а корона с мантией ещё добавили, наверное, килограмма четыре. К остеопату мне теперь ходить ещё месяца два", — сказал он в беседе со Starhit.

Билан рассказал, что у него вызывало дискомфорт ношение тяжёлого и тёплого костюма во время участия в шоу. Артист признался, что на фоне этого он сильно похудел.

"Мы же постоянно в костюмах, а у меня один из самых тёплых, я думаю, самое главное чувство после этого долгого прямого эфира, то, что я там просто распластаюсь вообще. Я правда думал, что я сейчас свалюсь", — добавил певец.