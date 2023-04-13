Астролог назвала лайфхак, как с помощью натальной карты выигрывать в лотерею

С помощью астрологии можно проверять не только совместимость с партнёром по знаку зодиака, но и вероятность сорвать куш. В первую очередь следует обратиться к гороскопу. По словам специалиста, нужно иметь показание к победе, которое даётся за заслуги в прошлых жизнях. Если у человека такие были, то вероятность приобрести внезапный финансовый успех заметно увеличится. "Именно поэтому кто-то неожиданно получает неизвестно откуда "свалившееся" наследство. А кто-то его теряет, хотя ничто не предвещало беды", — поведала астролог.

За выигрыш в азартных играх, согласно ведической астрологии, отвечает 8-й дом. Именно он связан с деньгами одного из супругов, наследством и неминуемой кармой. Ещё в сферу его ответственности входят финансы, которые были заработаны в прошлых жизнях и почему-то не были потрачены. Чем данный дом сильнее, тем выше вероятность выигрыша. Но для гарантированного успеха 5-й, 6-й и 11-й дома, отвечающие за неожиданную финансовую прибыль, материальный успех и выигрыши, не должны быть слабее.

Как астрология поможет выиграть в лотерею? Фото © shutterstock