Почему в России строят дома в виде слонов и где их найти

Современная архитектура настолько разнообразна, что может удовлетворить потребности любого человека. Кто-то хочет футуристичную квартиру, кто-то — дачу-избушку, а кому-то нужно что-то особенно оригинальное, например дом в виде любимого животного. По всему миру архитекторы создают дома в виде различных животных: черепах, собак, китов, крокодилов и даже моллюсков.

Особенно популярны дома в форме слонов, потому как многие верят, что именно эти животные приносят в дом счастье и благосостояние. Во многих государствах слон – это символ стабильности, успеха, плодородия и удачи, поэтому дома с отсылкой к ним строят по всему миру.

Дом-слон в городском округе Чехов Московской области. Фото © Avito

В России такой дом-слон есть в городском округе Чехов Московской области. Создатели необычного объекта сдают его посуточно на самой большой базе посуточного жилья в России — "Авито" — за 9 тысяч рублей в сутки. Арендаторам предлагается отдохнуть от городской суеты в удивительном доме-слоне с баней и купелью фурако (японской баней-бочкой).

Несмотря на причудливую форму постройки, создателям удалось уместить в него всё, что нужно для комфортного пребывания до восьми человек: три спальни с двуспальными кроватями, совмещённая кухня-гостиная с топчаном;

оборудованная кухонная зона со всей нужной техникой и посудой;

три санузла в каждой спальной комнате.

Дом-слон в городском округе Чехов Московской области. Фото © Avito

Ещё один похожий дом в виде слона есть в деревне Островцы Московской области, однако снять его нельзя. При создании дома применялась новая технология строительства с использованием несъёмной опалубки. Этот дом, в отличие от предыдущего варианта, создан как памятник, но привлекает внимание абсолютно всех, кто проезжает мимо.

Дом-слон в деревне Островцы Московской области. Фото © T.me / MOG_UV

Именно для привлечения внимания в США недалеко от Атлантик-Сити построили первый дом-слон ещё в 1882 году. Необычное здание должно было привлечь туристов и покупателей недвижимости в пригород.

Дом-слон в США недалеко от Атлантик-Сити. Фото © omyworld.ru