10 собак встряли в крайне странные ситуации, и нам теперь остаётся только умиляться
Собаки хоть и не гуляют сами по себе, но иногда забредают в такие неожиданные места и ситуации, что диву даёшься. Собрали 10 фотодоказательств, которые точно поднимут настроение кому угодно.
"Ну настоящая королева бензоколонки!"
"А где такие рукавички прикупить можно?"
"Жесть, у вас пёс на пиксели распался!"
"Говорят, в этом сезоне кроксы на голове — очень модно!"
"А чем это вы тут занимаетесь?"
"И непонятно, кто за кем повторяет".
"Леди и Бродяга в реальной жизни!"
"Мне, пожалуйста, маленький тяф-учино и ряф для моей спутницы".
"Ну что, начальник, куда едем?"
"А вы забыли нам домашнее задание дать..."
Лучшее из Интернета
"Помнит мир спасённый": Топ-7 памятников Великой Отечественной войне, которые появились в России за последние 20 лет
сегодня в 07:00
А какой из пушистиков вы?: Нейросеть нарядила котиков в спецкостюмы и отправила на работу
вчера в 12:00
10 собак с такими забавными улыбками, что не рассмеяться просто невозможно
вчера в 08:00
Twitter / twperritos