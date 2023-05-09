10 собак встряли в крайне странные ситуации, и нам теперь остаётся только умиляться

"Ну настоящая королева бензоколонки!"

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"А где такие рукавички прикупить можно?"

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"Жесть, у вас пёс на пиксели распался!"

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"Говорят, в этом сезоне кроксы на голове — очень модно!"

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"А чем это вы тут занимаетесь?"

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"И непонятно, кто за кем повторяет".

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"Леди и Бродяга в реальной жизни!"

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"Мне, пожалуйста, маленький тяф-учино и ряф для моей спутницы".

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"Ну что, начальник, куда едем?"

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"А вы забыли нам домашнее задание дать..."