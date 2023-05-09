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9 мая, 11:00

10 собак встряли в крайне странные ситуации, и нам теперь остаётся только умиляться

Собаки хоть и не гуляют сами по себе, но иногда забредают в такие неожиданные места и ситуации, что диву даёшься. Собрали 10 фотодоказательств, которые точно поднимут настроение кому угодно.

"Ну настоящая королева бензоколонки!"

Фото © Twitter / twperritos

Фото © Twitter / twperritos

"А где такие рукавички прикупить можно?"

Фото © Twitter / twperritos

Фото © Twitter / twperritos

"Жесть, у вас пёс на пиксели распался!"

Фото © Twitter / twperritos

Фото © Twitter / twperritos

"Говорят, в этом сезоне кроксы на голове — очень модно!"

Фото © Twitter / twperritos

Фото © Twitter / twperritos

"А чем это вы тут занимаетесь?"

Фото © Twitter / twperritos

Фото © Twitter / twperritos

"И непонятно, кто за кем повторяет".

Фото © Twitter / twperritos

Фото © Twitter / twperritos

"Леди и Бродяга в реальной жизни!"

Фото © Twitter / twperritos

Фото © Twitter / twperritos

"Мне, пожалуйста, маленький тяф-учино и ряф для моей спутницы".

Фото © Twitter / twperritos

Фото © Twitter / twperritos

"Ну что, начальник, куда едем?"

Фото © Twitter / twperritos

Фото © Twitter / twperritos

"А вы забыли нам домашнее задание дать..."

Фото © Twitter / twperritos

Фото © Twitter / twperritos

10 случаев, когда хозяева завели собак разных пород и теперь в восторге от решения

10 случаев, когда хозяева завели собак разных пород и теперь в восторге от решения

Обложка ©

Twitter / twperritos

Сергей Трофимов
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