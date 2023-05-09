Актёр сериала "Катюша" Гостюхин назвал кошмаром современные фильмы про войну

Советский, белорусский и российский актёр, кинорежиссёр и заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин рассказал, почему не любит современные фильмы про войну. По его словам, они как будто сделаны наспех и совсем не имеют "души".

Сегодня на телеканале "Россия" стартует показ сериала "Катюша" о событиях Великой Отечественной войны, в котором Гостюхин сыграл офицера. Актёр признался, что увидел в сценарии что-то настоящее, действительно из того времени, что сегодня большая редкость.

"Современные картины о войне не люблю. То, что сейчас снимают, — это в основном кошмар. Раньше над такими лентами трудились серьёзно, а теперь сериалы стряпают за пару месяцев. <...> Большинство современных проектов — это просто костюмированные картины. Костюмы как будто просто висят на артистах, а они сами по себе", — приводит его слова РИА "Новости".

Актёр рассказал, что работа над фильмом "Восхождение" с Ларисой Шепитько была настоящим глубоким проникновением в эпоху и суть характеров. Причём она готовилась к фильму целых четыре года, на протяжении которых погружалась в материал, историю, учитывала каждую деталь и мелочь. По словам Гостюхина, советская система была очень правильной. Благодаря ей удалось снять такие шедевры, как, например, "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука.

"Сейчас такого не сделают. И Бондарчук — воевавший человек. У тех, кто побывал на фронте, было к этому другое отношение. Сегодняшние картины — это представление о войне", — добавил актёр.