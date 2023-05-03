КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 05:06

Раскрыты возможные сроки начала съёмок фильма по "Звёздным войнам"

Deadline: Новый фильм по "Звёздным войнам" могут начать снимать в 2024 году

<p>Кадр из фильма "Звёздные войны: Последние джедаи" (2017). Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/718223/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a> / Режиссёр Райан Джонсон / Сценарий Джордж Лукас</p>

Кадр из фильма "Звёздные войны: Последние джедаи" (2017). Обложка © "Кинопоиск" / Режиссёр Райан Джонсон / Сценарий Джордж Лукас

Съёмки нового фильма по "Звёздным войнам" могут начаться уже в 2024 году, пишет Deadline. Ими займётся новозеландский режиссёр Тайка Вайтити.

Конкретных дат и сроков не называется, однако если всё пройдёт успешно, то релиз фильма может состояться уже в 2025 году.

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Ранее кинокомпания LucasFilm начала работу над тремя новыми лентами по кинофраншизе "Звёздные войны". Первый снимет режиссёр Джеймс Мэнголд, работавший ранее с этой студией над картиной "Индиана Джонс и циферблат судьбы". События будут развиваться вокруг первого джедая, сумевшего совладать с Силой.

Анатолий Симоненко
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