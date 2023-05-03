Раскрыты возможные сроки начала съёмок фильма по "Звёздным войнам"

Съёмки нового фильма по "Звёздным войнам" могут начаться уже в 2024 году, пишет Deadline. Ими займётся новозеландский режиссёр Тайка Вайтити.

Конкретных дат и сроков не называется, однако если всё пройдёт успешно, то релиз фильма может состояться уже в 2025 году.