Названо 5 опасных привычек из детства, корни которых кроются в "безобидном" обмане мам

Дети с лёгкостью могут сами контролировать количество съедаемого за день, поскольку хорошо чувствуют свой организм. Но многие родители этого не знают и продолжают пичкать ребёнка едой насильно, упрекают и всячески манипулируют. Детский психолог Наталия Дербенева рассказала о последствиях такого воспитания.

"Насильственные приёмы пищи против воли ребёнка формируют плохие пищевые привычки: вредные перекусы, использование гаджетов за едой, заедание. Когда пищевое насилие в семье становится нормой, это отражается и на психоэмоциональном состоянии ребёнка", — приводит слова врача "Газета.ru".

Дербенева отмечает, что из-за этого малыш уже в осознанном возрасте привыкает есть, когда не голоден и чтобы всем угодить. Последствия таких привычек могут отразиться и на взрослой жизни. Попытки заставить ребёнка доедать со словами "Это ты не голодный, но желудок-то голодный!" могут перерасти в настоящее расстройство пищевого поведения. А это, в свою очередь, грозит проблемами с ЖКТ и набором веса.

При этом любое отклонение от навязанной "нормы" начинает смущать человека, и если он лечится от расстройства пищевого поведения, ему кажется, что это "неправильно", заключила врач.