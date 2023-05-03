КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

3 мая, 12:43

Названо 5 опасных привычек из детства, корни которых кроются в "безобидном" обмане мам

Психолог Дербенева: Пищевое насилие грозит ребёнку набором веса и болезнями ЖКТ

Дети с лёгкостью могут сами контролировать количество съедаемого за день, поскольку хорошо чувствуют свой организм. Но многие родители этого не знают и продолжают пичкать ребёнка едой насильно, упрекают и всячески манипулируют. Детский психолог Наталия Дербенева рассказала о последствиях такого воспитания.

"Насильственные приёмы пищи против воли ребёнка формируют плохие пищевые привычки: вредные перекусы, использование гаджетов за едой, заедание. Когда пищевое насилие в семье становится нормой, это отражается и на психоэмоциональном состоянии ребёнка", — приводит слова врача "Газета.ru".

Дербенева отмечает, что из-за этого малыш уже в осознанном возрасте привыкает есть, когда не голоден и чтобы всем угодить. Последствия таких привычек могут отразиться и на взрослой жизни. Попытки заставить ребёнка доедать со словами "Это ты не голодный, но желудок-то голодный!" могут перерасти в настоящее расстройство пищевого поведения. А это, в свою очередь, грозит проблемами с ЖКТ и набором веса.

При этом любое отклонение от навязанной "нормы" начинает смущать человека, и если он лечится от расстройства пищевого поведения, ему кажется, что это "неправильно", заключила врач.

"Не ругайте": Родителям рассказали, сколько ребёнку позволительно сидеть за компьютером

"Не ругайте": Родителям рассказали, сколько ребёнку позволительно сидеть за компьютером

Ранее психолог назвала 6 ошибок в поведении взрослых, способных сломать психику ребёнка. Ведь родители могут ошибаться, даже действуя из самых лучших побуждений.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • Дети
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров