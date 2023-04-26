"Не ругайте": Родителям рассказали, сколько ребёнку позволительно сидеть за компьютером

В зависимости от возраста ребёнку можно проводить за компьютером от двадцати минут до двух часов в день. Об этом заявила гендиректор цифровой образовательной платформы "Якласс" Екатерина Рыжова.

"В возрасте шесть – восемь лет желательно использовать компьютер не более двадцати минут в день, в девять – десять — не более двадцати пяти минут. С десяти лет — не более двух часов ежедневно", — пояснила она в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт отметила, что перерыв в работе за компьютером нужен ребёнку, чтобы он мог отдыхать. При этом родителям не стоит ругать детей, если они пользуются девайсами не только для учёбы. Специалист советует выслушать ребёнка и найти компромисс.