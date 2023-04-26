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26 апреля, 14:53

"Не ругайте": Родителям рассказали, сколько ребёнку позволительно сидеть за компьютером

Эксперт Рыжова: Детям в шесть лет стоит сидеть за компьютером не более 20 минут

В зависимости от возраста ребёнку можно проводить за компьютером от двадцати минут до двух часов в день. Об этом заявила гендиректор цифровой образовательной платформы "Якласс" Екатерина Рыжова.

"В возрасте шесть – восемь лет желательно использовать компьютер не более двадцати минут в день, в девять – десять — не более двадцати пяти минут. С десяти лет — не более двух часов ежедневно", — пояснила она в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт отметила, что перерыв в работе за компьютером нужен ребёнку, чтобы он мог отдыхать. При этом родителям не стоит ругать детей, если они пользуются девайсами не только для учёбы. Специалист советует выслушать ребёнка и найти компромисс.

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Shutterstock

Никита Осипов
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