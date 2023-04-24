Подростки и взрослые обсудят важные для обоих поколений темы в формате нового ток-шоу
Газета "Петербургский дневник" запустила ток-шоу "Нетрудный подросток"
Газета "Петербургский дневник" совместно с благотворительным фондом "Подари мне крылья" запустила ток-шоу "Нетрудный подросток". В каждом выпуске школьник и взрослый будут обсуждать важные для обоих поколений темы.
В дискуссии также будут участвовать зрители: они смогут задать вопросы, а в конце программы выразить точку зрения невербально, показав знак в виде сердца определённого цвета. Своё мнение выскажут и приглашённые эксперты. В первом выпуске старшеклассник Давид Бабаян и офицер запаса Виталий Волков поговорят о пользе и вреде гаджетов.
"Идея шоу пришла нам ещё в пандемию: мы начали снимать небольшие видео, в которых задавали подросткам вопросы на важные для них темы. Начав сотрудничать с "Петербургским дневником", мы пересмотрели формат, и теперь "Нетрудный подросток" — это полноценное ток-шоу", — отметила куратор проекта и заместитель директора по развитию фонда "Подари мне крылья" Ольга Павлова.
В следующих выпусках гости обсудят, сколько карманных денег должно быть у подростков и как нужно одеваться молодёжи. Ток-шоу будет выходить раз в две недели по понедельникам в соцсетях и на сайте газеты "Петербургский дневник".
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"Петербургский дневник" / Роман Пименов