Подростки и взрослые обсудят важные для обоих поколений темы в формате нового ток-шоу

Газета "Петербургский дневник" совместно с благотворительным фондом "Подари мне крылья" запустила ток-шоу "Нетрудный подросток". В каждом выпуске школьник и взрослый будут обсуждать важные для обоих поколений темы.

В дискуссии также будут участвовать зрители: они смогут задать вопросы, а в конце программы выразить точку зрения невербально, показав знак в виде сердца определённого цвета. Своё мнение выскажут и приглашённые эксперты. В первом выпуске старшеклассник Давид Бабаян и офицер запаса Виталий Волков поговорят о пользе и вреде гаджетов.

"Идея шоу пришла нам ещё в пандемию: мы начали снимать небольшие видео, в которых задавали подросткам вопросы на важные для них темы. Начав сотрудничать с "Петербургским дневником", мы пересмотрели формат, и теперь "Нетрудный подросток" — это полноценное ток-шоу", — отметила куратор проекта и заместитель директора по развитию фонда "Подари мне крылья" Ольга Павлова.

В следующих выпусках гости обсудят, сколько карманных денег должно быть у подростков и как нужно одеваться молодёжи. Ток-шоу будет выходить раз в две недели по понедельникам в соцсетях и на сайте газеты "Петербургский дневник".