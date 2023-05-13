Антистресс-корнеплод: Диетолог перечислила неожиданные полезные свойства редиса

Редис имеет множество преимуществ, в его составе есть полезные вещества, которые способствуют снижению веса и уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Подробнее об этом корнеплоде рассказала диетолог, гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук, а также автор телеграм-канала "Доча, что ты ела?" Маргарита Арзуманян в беседе с радио Sputnik.

"В редисе в достаточном количестве содержится калий, который способствует понижению артериального давления и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Редис хорош при снижении веса. Это низкокалорийный корнеплод, он занимает большой объём в желудке и обеспечивает длительное чувство сытости", — рассказала специалист.

По словам врача, редис богат витамином C, а ещё он является прекрасным источником клетчатки, необходимой для микробиоты кишечника. Находящиеся в составе биологически активные вещества наделяют корнеплод противовоспалительными и противораковыми свойствами. Суточная норма редиса составляет 100–200 граммов. Лучше употреблять его в свежем виде и не чистить.

Арзуманян подчеркнула, что редис — это антистресс-корнеплод, поскольку его жевание улучшает настроение, снижает тревожность и повышает трудоспособность. А ещё во время данного процесса вырабатывается слюна, которая нейтрализует действие кислот, предохраняя эмаль от повреждения. При этом редис не рекомендуется употреблять людям с камнями в желчном пузыре и обострением заболеваний ЖКТ.