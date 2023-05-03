Расщепляет изнутри: Названо 10 неожиданных причин отказаться от редиса

Редис содержит много клетчатки и будет полезен для всех, кто следит за здоровьем и фигурой, но людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта этот продукт противопоказан, предупредила диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

"Особенно в период обострения: гастрит и гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит, синдром раздражённого кишечника, болезнь Крона и так далее", — пояснила врач в беседе с "Газетой.ru".

Пищевые волокна в составе этого овоща могут привести к повышенному газообразованию, метеоризму, нарушению стула. Всё это ухудшит течение воспалительных заболеваний ЖКТ.

Такие вещества, как глюкозинолаты, при жевании разлагаются на изотиоцианаты, из-за чего происходит раздражение слизистой, ведущее к болям в животе, тошноте, рвоте и диарее. А сульфоксиды в составе редиса приводят к гиперсекреции желудочного сока и соляной кислоты, что может ухудшить состояние при язве желудка, заключила врач.