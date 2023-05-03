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3 мая, 12:20

Расщепляет изнутри: Названо 10 неожиданных причин отказаться от редиса

Диетолог Лушникова: При болезнях ЖКТ редис может вызвать метеоризм и диарею

Редис содержит много клетчатки и будет полезен для всех, кто следит за здоровьем и фигурой, но людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта этот продукт противопоказан, предупредила диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

"Особенно в период обострения: гастрит и гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит, синдром раздражённого кишечника, болезнь Крона и так далее", — пояснила врач в беседе с "Газетой.ru".

Пищевые волокна в составе этого овоща могут привести к повышенному газообразованию, метеоризму, нарушению стула. Всё это ухудшит течение воспалительных заболеваний ЖКТ.

Такие вещества, как глюкозинолаты, при жевании разлагаются на изотиоцианаты, из-за чего происходит раздражение слизистой, ведущее к болям в животе, тошноте, рвоте и диарее. А сульфоксиды в составе редиса приводят к гиперсекреции желудочного сока и соляной кислоты, что может ухудшить состояние при язве желудка, заключила врач.

Врач перечислила болезни, из-за которых может урчать в животе

Врач перечислила болезни, из-за которых может урчать в животе

Ранее диетолог Тихомирова перечислила заболевания, при которых опасно потреблять сырые овощи. В том числе это касается людей, перенёсших операцию.

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Ирина Фальке
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